Ольга Голодец переходит в Сбербанк

Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации. Об этом объявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф, а позже подтвердила сама Ольга Голодец.

Назначение Ольги Голодец на новую должность одобрил Наблюдательный совет Сбербанка. "Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", - цитирует ТАСС Ольгу Голодец.

Ранее Герман Греф также отметил, что это назначение требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования

Голодец будет курировать медицинское направление в банке, пояснил Греф. Сейчас банк создает новую медицинскую платформу. Кроме того, Голодец займется взаимодействием с государственными органами в цифровой сфере.

В правительстве Дмитрия Медведева Ольга Голодец проработала около восьми лет. С 2012 года она вопросы социальной политики, здравоохранения и образования, а с 2018 года - вопросы культуры, спорта и туризма. В новый состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин, Ольга Голодец не вошла.