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11.02.2020 08:38
Рубрика: Общество

Онколог назвал виновные в появлении рака патогены

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 15% всех случаев рака вызваны инфекционными агентами - бактериями, вирусами и паразитами.

В рамках масштабной работы специалисты Немецкого онкологического исследовательского центра проанализировали данные более 1300 исследователей. Ученые рассмотрели около 2600 геномов опухолей, вызванных 38 различными типами рака.

Фото: depositphotos.com
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В результате исследователи нашли следы 23 различных типов патогенов у 356 пациентов с онкологией.

По словам онколога Марка Запатка, речь идет об обнаружении в большом количестве вирусов Эпштейна-Барра, который связан с развитием рака желудка, носоглотки и лимфомой, вирусов гепатита В, провоцирующих рак печени, а также вирусов папилломы, ответственных за образование рака шейки матки и злокачественных опухолей горла.

Также в редких случаях у пациентов распознавался генетический материал ретровируса и цитомегаловируса.

- Результаты работы являются важным шагом в борьбе с раком. Теперь мы может более четко видеть, как патогены вызывают рост злокачественных клеток. Вопрос о том, какие вирусы связаны с раком, очень важен, поскольку, обладая информацией, мы реально может предотвратить недуг. Если выявлен вызывающий рак вирус, дальнейшие заражения можно предотвратить путем вакцинации и, таким образом, защититься от онкологии, - пояснили в Немецком онкологическом исследовательском центре.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Онкология: как победить рак

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