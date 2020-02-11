Отец Бориса Джонсона начал самостоятельную дипломатию

Но тут вышла осечка: Джонсон-старший по ошибке включил в рассылку журналиста Би-би-си. А в записке Стэнли Джонсона между тем сообщалось следующее: "Относительно вспышки коронавируса. Мистер Ли был, очевидно, обеспокоен тем, что до сих пор - как он утверждал - не было контакта между премьер-министром Великобритании и главой китайского государства или главой правительства Китая ни в форме личной переписки, ни в форме телефонного звонка". Кроме того, мистер Джонсон-старший упомянул в своей записке и о возможном визите по осени своего сына в Китай на конференцию по биоразнообразию.

Мистер Ли ответил благодарственным твитом за симпатию и поддержку китайского народа: "При поддержке британских друзей мы полны уверенности в способности побороть вирус!" Лорд Голдсмит ответил на твит Джонсона-старшего: "Большое спасибо, Стэнли. Это чрезвычайно полезно".

Нетрудно догадаться, как отреагировали на семейную внешнеполитическую акцию Джонсона-старшего оппозиционные партии Британии. Плохо отреагировали. Теневой министр иностранных дел Лейбористской партии Эмили Торнберри задалась вопросом: "Сколько же еще случалось подобных ситуаций, когда Стэнли действовал в неофициальном порядке при переговорах с официальными лицами правительств зарубежных стран?.. А как же быть с вопросом безопасности и политических последствий?..."

Между тем мистер Джонсон-старший заслуживает высокой оценки своего отцовства. На раннем этапе брекзита Стэнли Джонсон выступал под флагом сторонников Евросоюза. В специальных телепередачах Би-би-си, в ходе которых в уютных кафе проходили "дуэльные" свидания один на один сторонников и противников брекзита, отец бывшего мэра Лондона и будущего премьер-министра Британии выступал на стороне еврофилов. И был он при этом весьма убедителен в своей антибрекзитовской ориентации.

Возможно, с течением времени и в силу стремительного восхождения Бориса Джонсона к власти находиться с сыном по разную сторону баррикад для Стэнли Джонсона оказалось неприемлемым. А возможно, Борис попросту сумел своего любящего отца переубедить. Триумфальная победа руководимой Джонсоном партии консерваторов на недавних парламентских выборах наглядно доказала, что перекрещивать в свою веру и вести за собой особых трудностей для нынешнего премьер-министра Британии не представляет.