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11.02.2020 23:22
Рубрика: Экономика

Между львом и крокодилом

Падение цен на нефть поставило Россию перед сложным выбором
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Россия оказалась перед выбором: поддержать дальнейшее сокращение добычи в рамках пакта ОПЕК+ или, невзирая на падение нефтяных цен, начать наращивать производство. По мнению экспертов, первое приведет к нежелательным последствиям для нефтяной отрасли и снижению темпов экономического роста. Следствием второго может оказаться использование накопленных резервов не в целях реализации нацпроектов, а для латания дырок в бюджете.

Глава минэнерго Александр Новак сделал заявление, в котором подчеркнул, что наша страна "внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки". По его словам, ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной.

На опасениях снижения потребления нефти Китаем котировки барреля опустились ниже 55 долларов. На прошедшем 11 февраля "круглом столе", посвященном влиянию эпидемии на рынок, отраслевые эксперты сошлись во мнении, что если падение цен на нефть продолжится, то нашей стране придется поддержать предложение технического комитета ОПЕК+ сократить общую добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Фото: Сергей Куксин
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Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов подчеркнул, что вопрос о цене нефти для России является крайне актуальным, особенно в свете озвученных президентом социальных выплат и реализации национальных проектов. При этом он отметил, что "дальнейшее сокращение добычи снизит потенциал роста российской экономики, поскольку именно нефтяная отрасль составляет ее значительную часть".

С точки зрения руководителя отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований Вячеслава Кулагина, "нашей стране придется выбирать из двух бед". С одной стороны, думать, как не допустить дырок в бюджете и избежать дальнейшего ослабления рубля, если наша страна выйдет из соглашения о сокращении добычи. А с другой стороны, если остаться в ОПЕК+, стараться не навредить нефтяной отрасли, поскольку "время безболезненного сокращения прошло". Эксперт уточнил, что в России часто нельзя просто остановить добычу на уже действующих месторождениях, поскольку это приведет к их обводнению. "Сокращение производилось за счет торможения ввода новых проектов, но сейчас эти возможности исчерпаны", - сказал Кулагин.

Директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов напомнил о психологическом эффекте для рынка, если сделка не будет продлена. По его мнению, в этом случае он окажет "гораздо большее влияние, чем объективные факторы - реальное снижение спроса на нефть из-за эпидемии в Китае", - сказал Громов.

Дальнейшее сокращение добычи нефти может снизить потенциал роста российской экономики

Наиболее оптимистично высказался руководитель исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин, который отметил, что пока слишком мало данных о влиянии коронавируса на рынки. Статистика не говорит о каком-то провале, а тем более катастрофической ситуации на рынках. Курдин подчеркнул, что перспективы продления соглашения ОПЕК+ весьма велики, а его объемы не настолько велики, чтобы вызвать ожесточенные споры среди участников.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть Распространение коронавируса COVID 19

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