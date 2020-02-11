Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года, разработанная и утвержденная в прошедшем году с учетом Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, ставит перед железнодорожниками ряд глобальных задач по совершенствованию инфраструктуры на территории РФ и за ее пределами. Важнейшая составляющая в достижении этих целей - привлечение частных инвесторов и использование проектного финансирования.

Как считает глава РЖД Олег Белозеров, "ДПР - это ключевой документ, который создает предпосылки для нашего активного развития до 2025 года. Цифры говорят сами за себя - почти 9 триллионов рублей инвестиций. Благодаря этому документу мы сможем привлечь около 4 триллионов рублей у инвесторов. Это сигнал рынку, сигнал производителям, что начинается очень активная работа".

Особое внимание в документе уделяется развитию механизма государственно-частного партнерства на железнодорожном транспорте (включая использование концессий) для финансирования строительства новых железных дорог с привлечением средств государственных источников и частных инвестиций (владельцев инфраструктуры, заинтересованных грузоотправителей и т.д).

Согласно аналитическому обзору, подготовленному компанией "РЖД-Инвест", проектное финансирование и механизмы ГЧП обеспечивают четкое структурирование проекта и распределение рисков среди всех участников. Управленческие стимулы и эффективные экономические решения, свойственные частным компаниям, в сочетании с государственными возможностями позволяют существенно повысить объемы финансирования инфраструктурных проектов.

В 2018 году РЖД заключила два самых крупных концессионных соглашения в железнодорожной отрасли: на строительство железнодорожных линий Элегест - Кызыл - Курагино (192,4 миллиарда рублей) и Обская - Салехард - Надым (113 миллиардов рублей).

Эффективный менеджмент компаний в сочетании с государственными возможностями существенно повысит объемы инвестиций в инфраструктуру

Первое соглашение было подписано между Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) "Кызыл - Курагино" и Росжелдором. В проекте - строительство однопутки протяженностью 410 километров, ГОКа на Элегестском месторождении, угольного портового терминала "Ванино" мощностью 15 миллионов тонн в год и создание тепловой электростанции. Предполагается, что на строительство железной дороги уйдет около пяти лет, на ГОК - четыре года, на угольный терминал - три года. Источник возврата инвестиций - доходы от использования инфраструктуры концессионера. Основные грузы, которые будут перевозиться по новой железной дороге, - угольный концентрат с Элегестского месторождения. Строительство дороги к Элегестскому месторождению является частью комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", одного из первых концессионных проектов, способных изменить целые регионы нашей страны.

Строительство ветки Обская - Салехард - Надым общей протяженностью 353 километра, соединяющей Северную и Свердловскую магистрали и являющейся частью Северного широтного хода, вошло в проект, концессионное соглашение по которому подписали Росжелдор и компания "СШХ". В рамках проекта будут построены мост через Обь, железнодорожная линия Салехард - Надым и мост через Надым. Проект подразумевает не только создание новой железнодорожной инфраструктуры по концессионной схеме (привлечение средств частных инвесторов и средств государственной поддержки), но и реконструкцию существующих инфраструктурных объектов, финансирование которых обеспечат "Газпром" и РЖД.

Механизмы ГЧП и концессии способны обеспечить заявленный рост частных инвестиций в важнейшие инфраструктурные проекты

Первый замгендиректора "ВЭБ Инфраструктура" Дмитрий Твардовский считает, что в инвестиционной программе РЖД средств недостаточно: протяженность железнодорожных линий, имеющих ограничения пропускной способности, будет расти каждый год - с 8,2 тысячи километров в 2018 году до 9,4 тысячи в 2025-м. "Узкие" места сдерживают рост экспорта и развития экономики РФ. По его мнению, необходимо применять инструменты проектного финансирования и ГЧП для исполнения инвестиционной программы РЖД за счет внебюджетных источников.

Действительно, сегодня РЖД формирует совершенно новые ниши для частных инвестиций. Аналитики "РЖД-Инвест" также рассматривают "узкие места" как объекты строительства инфраструктуры будущего. Например, модернизацию существующих пунктов пропуска через государственную границу. Российское законодательство предусматривает такую возможность при условии безвозмездной передачи объекта в собственность государства. Возвратность инвестиций может быть обеспечена как за счет хозяйственной деятельности с использованием пункта пропуска, так и за счет дополнительных доходов от внешнеэкономической деятельности.

Также одной из привлекательных ниш для региональных ГЧП-проектов может стать создание железнодорожной инфраструктуры для промышленных предприятий, расположенных на территории ОЭЗ и промышленных парков. Например, в феврале 2019 года было подписано первое в этой сфере концессионное соглашение по строительству железнодорожной линии между станцией Людиново-1 и территорией ОЭЗ "Калуга", объем инвестиций - 655 миллионов рублей. В перспективе рассматривается еще несколько проектов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, государственно-частное партнерство сложно приживалось в регионах, но в последнее время многие из них "освоили этот предмет". Спикер считает, что Московская область находится в числе лидеров по привлечению частных инвестиций, особенно в инфраструктурные проекты, которые "не потянул бы бюджет, каким бы он ни был крепким".