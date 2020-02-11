Почему люди платят десятки тысяч за правду о предках

В Москве появились фирмы, предлагающие за деньги восстановить ваше генеалогическое древо. И даже проверить семейные легенды: скажем, о прапрабабушке, спрятавшей золото барыни где-то недалеко от родового имения. Как удалось выяснить "РГ", за эти услуги не первой жизненной необходимости горожане платят примерно столько же, сколько за заграничный отпуск.

Дорогами Пруссии

Хоть раз свою родословную узнать пытался каждый: это стандартное задание в средних классах школы. Желание копнуть глубже как-то само собой появляется уже в постинститутские годы.

Пожалуй, проще всего раскопать историю жизни наших дедов и прадедов: многие наградные листы (даже рукописные) времен Великой Отечественной выложены в Сеть и даже оцифрованы. Мне, например, с легкостью удалось отыскать документы о многих медалях и орденах с парадного кителя давно ушедшего дедушки. Он воевал с 1942-го и разведчиком дошел до Кенигсберга. Дед не любил расписывать свой боевой путь, хотя иной раз рассказывал яркие эпизоды, но без стрельбы и крови, словно этого и не было. Прекрасно запомнил два ордена Красной Звезды. Но как и за что дед их получил - то ли я забыл, то ли никогда и не знал.

Восстановить путь капитана Бабкина, как и тысяч его сотоварищей по Красной армии, помогает портал podvignaroda.ru. Там достаточно вбить Ф.И.О. фронтовика - и увидите наградные документы. "13 марта 1945 года при прорыве обороны в районе Вессельсхефен... вел непрерывное наблюдение за огневыми средствами противника на переднем крае. 21 марта 1945 года в районе Габдиттен он лично произвел разведку пути... и три батареи полка поставил на позиции для стрельбы прямой наводкой". Это - описание подвига, за который дед получил Красную Звезду.

Благодаря этому сайту мы действительно можем попытаться восстановить боевой путь: от места призыва до окончания службы. Однако сделать это не так просто. Во-первых, вы столкнетесь с однофамильцами, во-вторых, представленные там документы дадут лишь фрагментарную картину. Конкретно по моему дедушке практически нет данных о фронтовых событиях 42-43-х годов, зато в дальнейшем вполне возможно, хоть и с известной долей погрешности, проложить дорогу по небольшим населенным пунктам Восточной Пруссии до выжженного Кенигсберга.

Полгода до правды

Между тем полное восстановление боевого пути - один из самых популярных заказов от москвичей, "копающих" родословные, рассказал "РГ" руководитель Центра генеалогических исследований Леонид Храмков. "Мы ведем серьезнейшую работу в архивах разных городов, - отметил наш собеседник. - Бывает даже ездим в командировки. Зато получаем абсолютно четкие сведения обо всех операциях, в которых принимал участие воин, о сменах дислокации, боях, марш-бросках". В восстановлении одной фронтовой биографии может быть задействовано несколько профессиональных архивистов. Но даже при таких условиях историческое расследование в среднем занимает около 5 месяцев. Трудности могут быть самые разные. Например, те же самые однофамильцы... Чтобы исключить их при отборе документов, еще на этапе встречи с клиентом проводится подробное интервью. О фронтовике желательно знать не только Ф.И.О., но и хотя бы место призыва. Какие-то сведения могут отсутствовать, их придется восстанавливать по другим базам.

В центре, которым руководит Леонид, стоимость восстановления боевого пути составляет (слабонервным просьба пропустить этот фрагмент) от 200 до 275 тысяч рублей. Во многом это объясняется масштабами поиска: нужно платить архивистам, возможны командировки. "Даже сфотографировать документ на смартфон в архивах можно только за 500 рублей, - поделился с "РГ" Храмков. - А мы обязаны предоставить нашему заказчику не только информацию, но и документальные подтверждения всех собранных фактов".

Сделай сам

В теории мы можем и сами реконструировать боевой путь, причем бесплатно, но для этого может потребоваться (и это не преувеличение) несколько лет. А среди посетителей столичных архивов, как удалось выяснить "РГ", есть и энтузиасты, которые сидят в фондах и по четверти века. Почему так долго? "Тут речь идет о восстановлении всей родословной, и этот процесс действительно может затянуться, - комментирует Храмков. - Банально потому, что обыватель не обладает навыками работы с архивами. К примеру, есть значительные объемы дореволюционных документов. Из-за особенностей орфографии их не каждый сможет прочесть".

Один из собеседников "РГ", который пытался сам "докопаться до корней", столкнулся с тем, что у его далекого родственника из XIX века банально не оказалось фамилии. А объяснялось все довольно просто. В середине столетия многих крестьян, как говорится, отпускали на оброк. В "пачпортах" писари обыкновенно ставили "Егор сын Петров, сапожник". А далее указывали данные барина. Кстати, у Гоголя по такой формуле Хлестакову представлялись даже помещики Бобчинский и Добчинский: "Петр Иванов сын". "Более 99 процентов наших сограждан имеют именно крестьянское происхождение, - констатирует Леонид Храмков. - Ведь представители остальных сословий либо были убиты во время революции, либо уехали за границу".

Несмотря на это, желание людей выстроить родословную или проверить семейную легенду не ослабевает. И пожалуй, самое сложное в работе "детективов-историков" - проникнуть в дореволюционную часть истории рода. Может показаться фантастическим, но вопреки всем войнам, путчам, революциям и пожарам, в архивах сохранились документы даже со Средневековья. И во многих случаях можно узнать информацию о предках до 1700 года, а иногда - и до XV века. Правда, не стоит думать, что вы придете в архив, откроете каталог на свою фамилию - и вуаля! - родословная до седьмого колена на такой-то странице. Придется листок за листком просматривать все сохранившиеся бумаги и искать там своего предка. Самое главное в этом деле - достоверно установить, где жила родня до революции. Если эта информация уточнена, то вполне можно воссоздать жизнь рода в деталях. Не только занятия и сословия прапра...дедов, но даже их участие в судах.

Кстати

Книга жизни

Стоимость услуг генеалогических агентств разнится в зависимости от объема заказа. Но в любом случае нужно готовить не меньше 200 тысяч рублей, если хотите узнать правду о предках. А самая дорогая услуга - полноформатная иллюстрированная книга об истории всего вашего рода. Это по большому счету настоящий исторический роман с документальными фотографиями. Будет стоить примерно... 800 тысяч рублей.

Между тем

Окно в Европу

Довольно часто генеалогические исследования заказывают, чтобы документально подтвердить национальность предков. Имея на руках такие официальные бумаги, можно рассчитывать на получение вида на жительство, а в перспективе - и гражданства в Израиле и Польше. Есть также категория людей, которым требуется найти документальное подтверждение родства. В некоторых случаях это помогает получить солидное наследство.

Конкретно

Сеть в помощь

В бесплатном поиске информации о родственниках могут помочь и сайты:

obd-memorial.ru - обобщенный банк данных "Мемориал" о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период;

swolkov.org - солидная подборка информации по участникам Белого движения, собранная историком Сергеем Волковым;

arc.familyspace.ru - ресурс, авторы которого собрали невероятный массив оцифрованных "архивных" данных из разных баз;

stevemorse.org - сборник данных об узниках концлагеря Дахау;

base.memo.ru - база жертв репрессий.