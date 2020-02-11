Почему люди платят десятки тысяч за правду о предках

Дорогами Пруссии
Хоть раз свою родословную узнать пытался каждый: это стандартное задание в средних классах школы. Желание копнуть глубже как-то само собой появляется уже в постинститутские годы.
Пожалуй, проще всего раскопать историю жизни наших дедов и прадедов: многие наградные листы (даже рукописные) времен Великой Отечественной выложены в Сеть и даже оцифрованы. Мне, например, с легкостью удалось отыскать документы о многих медалях и орденах с парадного кителя давно ушедшего дедушки. Он воевал с 1942-го и разведчиком дошел до Кенигсберга. Дед не любил расписывать свой боевой путь, хотя иной раз рассказывал яркие эпизоды, но без стрельбы и крови, словно этого и не было. Прекрасно запомнил два ордена Красной Звезды. Но как и за что дед их получил - то ли я забыл, то ли никогда и не знал.
Восстановить путь капитана Бабкина, как и тысяч его сотоварищей по Красной армии, помогает портал podvignaroda.ru. Там достаточно вбить Ф.И.О. фронтовика - и увидите наградные документы. "13 марта 1945 года при прорыве обороны в районе Вессельсхефен... вел непрерывное наблюдение за огневыми средствами противника на переднем крае. 21 марта 1945 года в районе Габдиттен он лично произвел разведку пути... и три батареи полка поставил на позиции для стрельбы прямой наводкой". Это - описание подвига, за который дед получил Красную Звезду.
Благодаря этому сайту мы действительно можем попытаться восстановить боевой путь: от места призыва до окончания службы. Однако сделать это не так просто. Во-первых, вы столкнетесь с однофамильцами, во-вторых, представленные там документы дадут лишь фрагментарную картину. Конкретно по моему дедушке практически нет данных о фронтовых событиях 42-43-х годов, зато в дальнейшем вполне возможно, хоть и с известной долей погрешности, проложить дорогу по небольшим населенным пунктам Восточной Пруссии до выжженного Кенигсберга.
Полгода до правды
Между тем полное восстановление боевого пути - один из самых популярных заказов от москвичей, "копающих" родословные, рассказал "РГ" руководитель Центра генеалогических исследований Леонид Храмков. "Мы ведем серьезнейшую работу в архивах разных городов, - отметил наш собеседник. - Бывает даже ездим в командировки. Зато получаем абсолютно четкие сведения обо всех операциях, в которых принимал участие воин, о сменах дислокации, боях, марш-бросках". В восстановлении одной фронтовой биографии может быть задействовано несколько профессиональных архивистов. Но даже при таких условиях историческое расследование в среднем занимает около 5 месяцев. Трудности могут быть самые разные. Например, те же самые однофамильцы... Чтобы исключить их при отборе документов, еще на этапе встречи с клиентом проводится подробное интервью. О фронтовике желательно знать не только Ф.И.О., но и хотя бы место призыва. Какие-то сведения могут отсутствовать, их придется восстанавливать по другим базам.
В центре, которым руководит Леонид, стоимость восстановления боевого пути составляет (слабонервным просьба пропустить этот фрагмент) от 200 до 275 тысяч рублей. Во многом это объясняется масштабами поиска: нужно платить архивистам, возможны командировки. "Даже сфотографировать документ на смартфон в архивах можно только за 500 рублей, - поделился с "РГ" Храмков. - А мы обязаны предоставить нашему заказчику не только информацию, но и документальные подтверждения всех собранных фактов".
Сделай сам
В теории мы можем и сами реконструировать боевой путь, причем бесплатно, но для этого может потребоваться (и это не преувеличение) несколько лет. А среди посетителей столичных архивов, как удалось выяснить "РГ", есть и энтузиасты, которые сидят в фондах и по четверти века. Почему так долго? "Тут речь идет о восстановлении всей родословной, и этот процесс действительно может затянуться, - комментирует Храмков. - Банально потому, что обыватель не обладает навыками работы с архивами. К примеру, есть значительные объемы дореволюционных документов. Из-за особенностей орфографии их не каждый сможет прочесть".
Один из собеседников "РГ", который пытался сам "докопаться до корней", столкнулся с тем, что у его далекого родственника из XIX века банально не оказалось фамилии. А объяснялось все довольно просто. В середине столетия многих крестьян, как говорится, отпускали на оброк. В "пачпортах" писари обыкновенно ставили "Егор сын Петров, сапожник". А далее указывали данные барина. Кстати, у Гоголя по такой формуле Хлестакову представлялись даже помещики Бобчинский и Добчинский: "Петр Иванов сын". "Более 99 процентов наших сограждан имеют именно крестьянское происхождение, - констатирует Леонид Храмков. - Ведь представители остальных сословий либо были убиты во время революции, либо уехали за границу".
Несмотря на это, желание людей выстроить родословную или проверить семейную легенду не ослабевает. И пожалуй, самое сложное в работе "детективов-историков" - проникнуть в дореволюционную часть истории рода. Может показаться фантастическим, но вопреки всем войнам, путчам, революциям и пожарам, в архивах сохранились документы даже со Средневековья. И во многих случаях можно узнать информацию о предках до 1700 года, а иногда - и до XV века. Правда, не стоит думать, что вы придете в архив, откроете каталог на свою фамилию - и вуаля! - родословная до седьмого колена на такой-то странице. Придется листок за листком просматривать все сохранившиеся бумаги и искать там своего предка. Самое главное в этом деле - достоверно установить, где жила родня до революции. Если эта информация уточнена, то вполне можно воссоздать жизнь рода в деталях. Не только занятия и сословия прапра...дедов, но даже их участие в судах.
Книга жизни
Стоимость услуг генеалогических агентств разнится в зависимости от объема заказа. Но в любом случае нужно готовить не меньше 200 тысяч рублей, если хотите узнать правду о предках. А самая дорогая услуга - полноформатная иллюстрированная книга об истории всего вашего рода. Это по большому счету настоящий исторический роман с документальными фотографиями. Будет стоить примерно... 800 тысяч рублей.
Окно в Европу
Довольно часто генеалогические исследования заказывают, чтобы документально подтвердить национальность предков. Имея на руках такие официальные бумаги, можно рассчитывать на получение вида на жительство, а в перспективе - и гражданства в Израиле и Польше. Есть также категория людей, которым требуется найти документальное подтверждение родства. В некоторых случаях это помогает получить солидное наследство.
Сеть в помощь
В бесплатном поиске информации о родственниках могут помочь и сайты:
obd-memorial.ru - обобщенный банк данных "Мемориал" о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период;
swolkov.org - солидная подборка информации по участникам Белого движения, собранная историком Сергеем Волковым;
arc.familyspace.ru - ресурс, авторы которого собрали невероятный массив оцифрованных "архивных" данных из разных баз;
stevemorse.org - сборник данных об узниках концлагеря Дахау;
base.memo.ru - база жертв репрессий.