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11.02.2020 15:04
Рубрика: Власть

Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных

Текст: Татьяна Замахина
Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц. Кроме того,  будет предусмотрен ряд дополнительных выплат для военнослужащих. Законопроект об этом прошел второе чтение.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Документ принимается по результатам эксперимента, который Минобороны проводило в период с 2012 по 2018 год. Солдатам-срочникам в его рамках выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу с секретными сведениями.

Ранее срочники получали оклады в зависимости от должности. По оценке военного ведомства, благодаря эксперименту довольствие всех категорий военнослужащих по призыву увеличилось. У тех, кто служил на первичных воинских должностях, например, выросло в среднем на 400-900 рублей.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия правительство предложило принять данный закон. При этом действие законопроекта распространяется на военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ, начиная с 1 января 2019 года. А в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных государственных органах - с 1 января 2020 года.

Таким образом, если инициатива станет законом, то также будет унифицировано денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии.

Кроме того, планируется ежегодная индексация окладов денежного содержания военнослужащих. В случае принятия документа размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября текущего года составит уже 2086 рублей.

Инициатива предусматривает ряд дополнительных выплат для военнослужащих за особые условия службы:

- До 1 тыс. рублей составит ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

- За командование воинским подразделением добавят до 800 рублей;

- За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей. Законопроектом также предусматривается установление единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада.

В третьем чтении документ планируют рассмотреть 13 февраля.

Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Правительство Минобороны Все о выплатах военнослужащим Законопроекты и комментарии

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