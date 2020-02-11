Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Минфин и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Документ, определяющий порядок и условия продажи пакета акций, принадлежащего Банку России, направлен в кабмин, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Так, предполагается, что пакет акций ЦБ будет выкуплен по рыночной стоимости за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В сообщении подчеркивается, что продажа доли ЦБ в Сбербанке позволит снять вопросы в отношении конфликта интересов и равноудаленности Банка России от участников финансового рынка.

В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций, отмечают в Минфине. Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.

Выкуп доли не отменяет планов Минфина по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты, сообщил позднее журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также указал, что смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Обсуждение выхода Банка России из капитала Сбербанка было реанимировано в конце 2019 года. Тогда обсуждались вопросы как продажи, так и передачи Сбербанка правительству. Сейчас ЦБ владеет Сбербанком в формате "50% плюс одна акция".