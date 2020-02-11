Право назначать главу Счетной палаты может перейти к Совфеду

Верхняя палата российского парламента может получить право назначать председателя Счетной палаты. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании тематической подгруппы по подготовке поправок в Конституцию РФ, касающихся работы органов госвласти.

"Разгорелся спор, который касается назначения председателя Счетной палаты. Это была компетенция Государственной думы, сегодня предлагается, что это должно стать предметом ведения Совета Федерации", - рассказала журналистам член рабочей группы, сенатор Светлана Горячева.

По ее мнению, это было бы разумное решение, поскольку Госдума теперь будет назначать министра финансов. "Очень правильно, если назначение контролирующего органа будет компетенцией не Госдумы, а Совета Федерации", - сказала она.

"Высказывались и другие точки зрения. Я думаю, что это еще будет предметом диалога дополнительно. Тем не менее, я считаю, это будет рационально - если Совет Федерации будет утверждать председателя Счетной палаты", - добавила она.

Напомним, по действующей редакции Конституции назначение председателя Счетной палаты отнесено к ведению Госдумы. Совет Федерации назначает заместителя главы контрольного ведомства и половину состава аудиторов СП.