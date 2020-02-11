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11.02.2020 13:35
Рубрика: Власть

Право назначать главу Счетной палаты может перейти к Совфеду

Текст: Галина Мисливская

Верхняя палата российского парламента может получить право назначать председателя Счетной палаты. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании тематической подгруппы по подготовке поправок в Конституцию РФ, касающихся работы органов госвласти.

"Разгорелся спор, который касается назначения председателя Счетной палаты. Это была компетенция Государственной думы, сегодня предлагается, что это должно стать предметом ведения Совета Федерации", - рассказала журналистам член рабочей группы, сенатор Светлана Горячева.

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По ее мнению, это было бы разумное решение, поскольку Госдума теперь будет назначать министра финансов. "Очень правильно, если назначение контролирующего органа будет компетенцией не Госдумы, а Совета Федерации", - сказала она.

"Высказывались и другие точки зрения. Я думаю, что это еще будет предметом диалога дополнительно. Тем не менее, я считаю, это будет рационально - если Совет Федерации будет утверждать председателя Счетной палаты", - добавила она.

Напомним, по действующей редакции Конституции назначение председателя Счетной палаты отнесено к ведению Госдумы. Совет Федерации назначает заместителя главы контрольного ведомства и половину состава аудиторов СП.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Счетная палата Изменения в Конституцию РФ

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