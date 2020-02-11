Председатель Верховного суда поддержал идею введения следственных судей

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сделал ряд принципиально важных заявлений: он предложил расширить полномочия судов присяжных, а также поддержал идею введения института следственных судей.

"Верховным судом РФ в последние годы обсуждается вопрос о введении института следственных судей. Полагаю, что введение этого института возможно с отнесением компетенции следственного судьи рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, к рассмотрению жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания", - сказал Вячеслав Лебедев.

Заявление прозвучало на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Напомним, не так давно президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи, а также расширении компетенции судов присяжных.

Следственные судьи, как предполагается, должны специализироваться на рассмотрении ходатайств об аресте и жалоб на следствие. По статистике, в год судами рассматривается порядка 2 миллионов 800 тысяч материалов, так или иначе связанных со следствием, то есть обжалование каких-то действий следствия, выдача санкций на арест и т.п. Появление специализированных судей призвано усилить контроль за следствием. С другой стороны, станет невозможной ситуация, когда один и тот же судья сначала выдал санкцию на арест, а затем стал рассматривать дело по существу.

Также Вячеслав Лебедев предложил расширить компетенцию судов присяжных. Он сообщил, что в прошлом году присяжные в районных судах оправдали 26 процентов подсудимых.

"Предложения о расширении компетенции судов присяжных стоит поддержать: это та мера, которой давно ждет юридическое сообщество, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагается распространить юрисдикцию судов присяжных на все дела об особо тяжких преступлениях, за исключением дел, содержащих гостайну, а также дела по экономическим преступлениям. Безусловно, расширение дел, рассматриваемых присяжными, повысит в целом доверие к правосудию и положительно скажется на эффективности судебной системы".

По его словам, особо надо отметить, что возможность рассмотрения дел об экономических преступлениях судами присяжных положительно скажется на экономическом климате.

В кулуарах совещания председатель Верховного суда России подчеркнул, что, выступая на совещании, говорил лично от себя. Но Верховный суд подготовит письменно свои предложения в ответ на поручение президента и представит в срок.

В районных судах коллегии судов присяжных в течение года оправдали 26 процентов подсудимых

"Самое главное: такие предложения, носящие концептуальный характер, должны реализоваться совместными действиями всех властей", - сказал Вячеслав Лебедев.

Были подведены вчера и первые итоги судебной реформы: с 1 октября прошлого года начали действовать отдельные кассационные и апелляционные суды. Число пересмотренных дел значительно выросло.