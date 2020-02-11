Председатель Верховного суда РФ поддержал идею введения следственных судей

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал идею введения следственных судей. Это заявление прозвучало на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, проходящем в режиме видеоконференцсвязи.

Предполагается, что следственные судьи будут рассматривать ходатайства об аресте и жалобы на следствие. Предполагается, что создание института следственных судей с одной стороны усилит контроль за следствием.

С другой стороны, повысит гарантии объективного разбирательства: те судьи, что давали санкции на арест, не будут участвовать в рассмотрении дела по существу.