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Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip, названа цена в России

Текст:   Богдан Бобров
11.02.2020,  
22:46
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Официальную пресс-конференцию Samsung Unpacked в этом году корейская компания начала с представления складного смартфона с гибким экраном - Galaxy Z Flip.

Новинка продолжает идеи прошлогоднего Galaxy Fold, но упакованные в компактный корпус.

При изготовлении 6,7-дюймового Dynamic AMOLED экрана было применено гибкое стекло, заявлено, что оно выдержит до 200 тысяч циклов сгибания/разгибания.

Складная конструкция позволяет пользователю делать селфи на основную двойную камеру на 12 Мп, не открывая телефон. Кроме того, в полураскрытом состоянии нижнюю часть устройства можно использовать в качестве подставки, такой режим получил название Flex Mode. С ним особенно удобно использовать фронтальную 10 Мп камеру.

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Девайс работает на 7-нм 64-битном восьмиядерном процессоре и компонуется 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти и двойным аккумулятором на 3 300 мАч.

Гаджет будет работать на Android 10, многие приложения адаптированы для двухэкранного режима. В комплекте с устройством идет подписка YouTube Premium.

В России Galaxy Z Flip поступит в продажу 14 февраля по рекомендованной цене 119 990 рублей в цветах Сияющий аметист и Черный бриллиант.

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