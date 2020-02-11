Премьер Беларуси подвел экономические итоги года

К числу важнейших задач, с которыми удалось справиться его кабинету, премьер отнес повышение уровня благосостояния населения: средняя заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится выше одной тысячи белорусских рублей (чуть больше $450 по курсу нацбанка), выросла и зарплата бюджетников.

Озвучил Румас и некоторые ключевые показатели работы экономики. Инфляция, уточнил он, по итогам года сложилась на уровне 4,7 процента, а сальдо внешней торговли показало отрицательное значение в размере $240 млн.

Своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в $9,4 млрд. Чистая прибыль в организациях страны за 2019 год выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление. В первую очередь, на модернизацию технологической части.

Румас обратил внимание и на тот факт, что наибольший вклад в развитие экономики внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля. Но, к сожалению, констатировал он, запланированный экономический рост в республике не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2 процента при прогнозе в 104 процента.

Правда, по данным правительства, практически все регионы выполнили поставленные задачи по объемам строительства жилья, кроме столицы. В Минске задание по вводу в эксплуатацию жилья, как в целом, так и с государственной поддержкой - провалено, признался Румас.

Под угрозой срыва в Минске, с озабоченностью сказал премьер, и "планы по капитальному ремонту жилья на текущую пятилетку". Но даже не это считает Румас основной экономической неудачей управленцев столицы. В двухмиллионном мегаполисе, пояснил он, "складывается самая острая ситуация с обеспечением жильем многодетных семей, а город понятных и проработанных решений не предлагает".