Путин похвалил арктический проект "Роснефти"

Об укреплении позиций России в Арктике благодаря проекту "Восток Ойл", который приведет к росту ВВП страны на два процента ежегодно, а также об итогах работы "Роснефти" в 2019 году шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой компании Игорем Сечиным. "Роснефть" - крупнейший налогоплательщик, расходы на добычу - самые низкие в мире среди публичных нефтяных компаний, а запасы - номер один в мире.

Глава государства предложил начать с результатов прошлого года. Для "Роснефти" он был достаточно позитивным, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть - порядка семи процентов. Объем добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года - 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). Среднесуточный уровень добычи - 5,8 млн баррелей. "Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли", - оценил Сечин.

Объем переработки нефти и газового конденсата в прошлом году составил 110 млн тонн, в том числе больше 10 млн тонн на НПЗ компании за рубежом. Пролонгированы долгосрочные контракты на поставку нефти по "Дружбе" в направлении Польши и Чехии, в том числе в ФРГ. "В Германию с 2016 года поставили 83 млн тонн нефти, это 25 процентов их импорта нефти в целом", - сообщил Сечин.

Объем розничных продаж моторных топлив в 2019 году выше показателей 2018 года примерно на шесть процентов. "То есть те установки, которые были нам рекомендованы по сохранению стабильности на внутреннем рынке, мы полностью выполняем и даже чуть-чуть перевыполняем", - заверил глава "Роснефти". "Уровень удельных затрат по итогам года оценивается в 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Такие удельные показатели - это лидирующая позиция в мире", - также заметил он.

"Расходы на добычу у вас уменьшаются?" - поинтересовался Владимир Путин. Сечин сообщил, что самые низкие в мире среди публичных нефтяных компаний. "А запасы?" - уточнил президент. "Запасы - номер один в мире также среди публичных компаний", - последовал ответ. На вопрос, подросли ли они за предыдущие годы, глава "Роснефти" заверил, что восполнение запасов идет опережающими темпами: порядка 180 процентов от накопленной добычи.

"Несмотря на то, что мы в рамках ОПЕК+ договаривались по определенным условиям работы, тоже добыча у вас подросла?" - спросил Путин. "Осталась на уровне 2018 года. Как раз ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи. Но это повлияло на ценовые параметры на рынке", - сказал Сечин.

Объем инвестиций в прошлом году составил почти триллион рублей. "Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи", - сообщил докладчик. Несмотря на инвестиционную программу, за прошлый год будет обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, порядка 283 млрд рублей. По итогам года по предварительным цифрам будет выплачено около 3,6 трлн рублей в бюджетную систему страны. "Вы у нас самый большой налогоплательщик…", - оценил Путин. "Для нас большая честь, что мы поддерживаем этот уровень", - ответил собеседник.

По просьбе президента Сечин рассказал про проект "Восток Ойл". В рамках поручений по реализации нацпроектов была поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. "Наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется "Восток Ойл"", - заметил он. Ресурсная база на данном этапе - порядка 5 млрд тонн нефти, общий объем инвестиций на весь период реализации составит более 10 трлн рублей. На первом этапе - около 2 трлн. "От Ванкора плюс 400 километров прямо на север. Там будет два крупных промысла - это Пайяхское месторождение и Западно-Иркинское месторождение", - уточнил глава "Роснефти".

Всего будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы - примерно 800 км, внутрипромысловые - порядка 7000 км, электросетевое хозяйство - 3500 км, 2000 мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест - порядка 100 тысяч, перечислил докладчик. "В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно", - подсчитал он. Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации инвестиций компании будет иметь коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль. "Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки", - резюмировал Сечин, сообщив и про интерес к проекту индийских компаний. Есть ряд других западных инвесторов. Так что это может быть крупный международный проект.

"Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю вам успехов. Нужно только все как следует посчитать", - заметил Путин. "Будем работать и рассчитываем на поддержку этого проекта с вашей стороны", - заключил глава "Роснефти".