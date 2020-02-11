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11.02.2020 13:40
Рубрика: Власть

Путин встретится с Сечиным 11 февраля

Текст: Кира Латухина

Сегодня Владимир Путин продолжает работать в столице. Глава государства в середине дня проведет рабочую встречу с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным.

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Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча будет посвящена "нефтяным делам". Сечин представит традиционный доклад по итогам 2019 года.

"Роснефть" - крупнейший налогоплательщик, напомнил представитель Кремля. Компания осуществляет крупные программы внутрироссийских инвестиций, кроме международной активности. Обо всем этом и пойдет речь.

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На вопрос, будет ли подниматься тема "ОПЕК+", Песков заметил, что "Роснефть" - одна из крупнейших мировых компаний, поэтому нельзя исключать, что Владимир Путин и Игорь Сечин обменяются мнениями и по этой теме тоже. Вопрос о мнении президента по дальнейшим действиям в рамках "ОПЕК+" его пресс-секретарь оставил без комментариев.

Вечером, уже после 20-00, запланирован международный телефонный разговор. С кем - в Кремле пока не анонсируют.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Компании Нефть и газ Роснефть

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