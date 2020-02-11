Рабочая группа по Конституции предложит уточнить полномочия Совбеза

Полномочия Совета безопасности России могут быть прописаны в тексте Конституции более подробно. С таким предложением выступил во вторник член рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Он напомнил, что в действующей редакции Конституции президент формирует и возглавляет Совет безопасности, статус которого определяется федеральным законом. Блажеев считает, что формулировку надо расширить, поскольку в предложенной президентом редакции появляются новые конституционные органы, в частности Госсовет.

"Для того, чтобы распределить компетенцию между этими органами и другими органами я предлагаю более детально отразить основные задачи, которые стоят перед Советом безопасности", - сказал Блажеев.

Он предложил следующую редакцию пункта "ж" статьи 83 Основного закона: "президент формирует Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом, в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране; охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, возглавляет Совет безопасности РФ".

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова, это предложение "укладывается в компетенцию президента РФ". "Мы это обсуждали, пока в тексте этого нет. Но предложение есть, мы положим его на текст", - сказал он журналистам по итогам заседания рабочей группы.