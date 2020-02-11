Разработчик рассказал о возможностях С-500 "Прометей"

Перспективная система противоракетной обороны "Прометей" способна работать в верхних слоях атмосферы, на расстоянии сотен километров от Земли. Основными целями С-500 станут баллистические ракеты: средней дальности и межконтинентальные, - а также средства нападения, которых пока не существует.

- Мы постарались сделать прогноз по развитию средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет и полагаем, что он получился достоверным с точки зрения характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сейчас отсутствуют, но могут появиться через пять-семь-десять лет, - рассказал в интервью Аркадию Мамонтову генеральный конструктор концерна ПВО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

С-500 "Прометей" будет способна производить перехват в верхних слоях атмосферы и за ее пределами. Так она сможет сбивать баллистические ракеты средней дальности, боевые блоки межконтинентальных ракет на завершающем участке траектории, а при некоторых условиях - и на этапе разделения.

- Перехват в верхних слоях атмосферы - реально. Это сотни километров от Земли. Сейчас мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на испытания, - рассказал Созинов.

В 2020 году "Прометей" будет готов к поставкам в Вооруженные силы в 2020 году, заявил ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. В отличие от предыдущей продукции "Алмаз-Антея", С-500 не заменит комплексы более ранних поколений, а дополнит их. "Прометей" займет нишу между войсковой и стратегической ПВО-ПРО. Система будет взаимодействовать как с зенитными комплексами средней и большой дальности С-300/400, так и с А-135 "Амур", прикрывающей от ракетной атаки Москву и Центральный промышленный район.

Еще одной особенностью "Прометея" станет узкая специализация его компонентов. Если в С-400 для поражения разных типов целей имеются различные ракеты, то в С-500 для их обнаружения будут использоваться в специальные радары.