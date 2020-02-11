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11.02.2020 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Ночью 10 февраля в Мелеузовском районе Башкирии двухлетнего ребенка нашли во дворе частного дома с признаками обморожения и переохлаждения. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

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По данным ведомства, малыш был без верхней одежды рядом с домом, в котором жил вместе с матерью. Его нашли близкие. Ребенок обморозил отдельные части тела. Сейчас он находится в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия. Идет допрос матери и других членов семьи, с которыми жил ребенок. Следователи устанавливают, почему малыш оказался на улице ночью, а также изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности".

Действиям матери дадут правовую оценку в ходе расследования инцидента, уточнили в следкоме.

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