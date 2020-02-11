Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Речь идет о недавнем посте, в котором бывшая резидент "Дома-2" комментировала демографические процессы в стране. В числе прочего Водонаева написала, что "рожают либо богачи, либо необразованное быдло". В другой сентенции автор поста призналась, что "презирает семьи, которые живут в нищите (орфография оригинала сохранена) и рожают по три-четыре ребенка".

Беседу с Водонаевой проведут в Таганском отделении полиции. Адвокаты звезды заявили агентству, что в отношении их доверительницы идет проверка. Речь может идти о 282 статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".