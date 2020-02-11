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11.02.2020 16:45
Проект: В регионах

Бельгийских инвесторов пригласили в Липецкую область

На торжественной церемонии, посвященной десятилетию бельгийского завода "Бекарт", специализирующегося на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли, глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что регион заинтересован в развитии деловых контактов с инвесторами из этой страны.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Мы рады, что у нас есть такой завод, с такой клиентоориентированной и социально ответственной командой, - отметил Артамонов. - Ценности "Бекарт" совпадают с теми идеалами, которые мы намерены привносить в Липецкую область.

Фото: Администрация Липецкой области
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в России Жан-Артур Режибо, в свою очередь, назвал работу предприятия "Бекарт" в регионе "историей большого успеха".

- Два года тому назад я посетил этот завод, мы открывали вторую линию гальванизации. И сегодня я слышу, что компания собирается и дальше инвестировать в развитие производства. Это замечательный пример того, как международная компания может плодотворно работать в России, - отметил он.

Президент компании Мэтью Тейлор заявил, что инвестиции в липецкий завод продолжатся. Уже в нынешнем году за 5-6 миллионов евро планируют расширить цеха полуфабрикатов и углубить диджитализацию производства.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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