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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еле пили

В Москве появляются необычные рестораны и бары. Но так ли они хороши?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 30(8084)
В одном из столичных баров не так давно произошел нелепый несчастный случай. 19-летний посетитель выбрал в меню "Экстремальный коктейль". Официант принес алкоголь в металлическом кеге и танковый шлем и объяснил: в тот момент, когда коктейль будет выпит, он ударит кегом по шлему, который посетитель заблаговременно должен надеть на голову. Мол, таков ритуал.
В необычных барах никогда точно не знаешь - опустится эта железная штука на стол или тебе на голову. Фото: iStock / santypan В необычных барах никогда точно не знаешь - опустится эта железная штука на стол или тебе на голову. Фото: iStock / santypan
В необычных барах никогда точно не знаешь - опустится эта железная штука на стол или тебе на голову. Фото: iStock / santypan

К сожалению, при ударе бармен не рассчитал силу и сломал любителю экстрима три шейных позвонка. Парень попал в больницу и вряд ли уже когда-нибудь вернется к полноценной жизни. А бар продолжает работать. И даже "Экстремальный коктейль" из меню не убрали. "Того бармена уволили, и он понесет наказание - возбуждено уголовное дело", - сказал "РГ" старший официант заведения Никита Трещилин. А коктейль при чем? Это своеобразная фишка заведения, и она пользуется спросом.

Фото: Предоставлено пресс-службой ресторана
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Казалось бы, еда и напитки не требуют никаких дополнительных "аксессуаров". В хорошем заведении общепита да при хорошей компании стакан коктейля и красиво сервированное блюдо прекрасны сами по себе, и отдать должное их вкусу можно и без дополнительных ударов по голове. Но многим есть, пить и общаться просто так скучно - иначе чем объяснить растущую популярность нестандартных кафе, ресторанов и баров?

Есть, например, в Москве заведение, где трапезы проходят в абсолютной темноте, а посетителей обслуживают слепые официанты. Во время еды ты с опаской пробуешь невидимые продукты, думая о том, как бы не пронести пищу мимо рта и не свалить чего со стола. По этой причине гости чаще всего едят руками, а это то еще удовольствие. А на выходе тебе показывают картинки тех блюд, что ты изволил откушать, и наступает момент удивления - я этого не ел! А просто в темноте привычная еда воспринимается по-другому.

Или вот, например, кафе, где зал разделен на несколько тематических зон. Одна из них огорожена решеткой - это тюрьма. Обслуживающие эту зону официанты носят робы, в них же предлагают облачиться и посетителям. Есть еще больница, где заказы принимают люди в белых халатах, а стейки подают на виселицах, откуда их нужно срезать хирургическими ножницами, дом с официантами в халатах и бигуди и стадион, где первые блюда наливают прямо в мячи. В отзывах посетители почти ничего не пишут про кухню, потому что ее мало кто замечает - все внимание приковано к необычному интерьеру и нестандартной подаче блюд. В выходные дни в это кафе просто с улицы не зайдешь - нет свободных мест.

Завсегдатаи московских заведений общепита расскажут вам о кафе, стилизованном под вагон метро, и баре, где одновременно с меню официанты приносят африканских карликовых ежей, которых можно тискать в свое удовольствие. Казалось бы, кому в здравом уме захочется тискать ежей? А нет, и здесь аншлаги…

Фото: Предоставлено пресс-службой ресторана
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"На самом деле ресторанов, кафе и баров со странными традициями в столице не так уж и много. И прибавляться они не будут. Потому что немного людей, которые ощущают ежедневную потребность в чем-то новом, если дело касается еды", - считает глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он уверен: человек по природе своей консервативен и предпочитает постоянство экспериментам. И вообще - жители мегаполисов общепитом избалованы. "Когда ты имеешь возможность зайти в кафе через каждые 50 метров прогулки по улице, на первое место выходит качество продуктов и мастерство повара", - продолжает Бухаров. А специализируется любая едальня, как правило, или на продуктах, или на ежах.

И действительно - если почитать отзывы о посещении необычных заведений общепита, можно натолкнуться на расхожую фразу: "Один раз сходить интересно. А становиться постоянным посетителем не хочется".

Вот только некоторых и один раз способен навсегда уложить на больничную койку. Помните это, прежде чем соглашаться на "Экстремальный коктейль".

Фото: iStock / UserGI15966731
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