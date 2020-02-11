Что покажут на юбилейном Платоновском фестивале в Воронеже

Международный фестиваль искусств, носящий имя Андрея Платонова, пройдет с 5 по 21 июня в десятый раз. За годы своего существования он перевернул представление о Воронеже как о театральной провинции. Программа юбилейного года также обещает события мирового уровня.

Программа Платоновского фестиваля традиционно разнообразна: она включает музыкальные вечера и хореографические представления, художественные выставки, литературные встречи и книжную ярмарку. Но стержнем Платоновского остается театр - ведь он возник благодаря инициативе режиссера Михаила Бычкова. Вместе с фестивалем продолжает развиваться созданный и выстроенный им местный Камерный театр, в последние годы закрепившийся среди ведущих российских театральных домов, а литературоцентричный Воронеж, где почти каждая улица носит имя отечественного писателя, обретает вкус к самым разнообразным театральным проявлениям.

Ярчайшее свидетельство тому театральный парад, ежегодно проходящий в разгар фестиваля 12 июня. При огромном скоплении зрителей он обычно на несколько часов останавливает движение по главной городской артерии - проспекту Революции. На юбилейном фестивале в параде примут участие уличные театры из Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Москвы и Казахстана.

Откроется же фестиваль 5 июня хореографическим представлением "Гигант" на площади городского Центрального рынка, которое устраивает уличный театр из Италии Il Posto. Среди "непропускаемых" спектаклей этого года "Поздняя любовь" Нового Рижского театра в постановке Алвиса Херманиса, "Зобеида", поставленная в московском РАМТе Олегом Долиным, "Что, если бы они уехали в Москву?" по мотивам чеховских "Трех сестер" бразильской компании Vertice de Teatro, "Преступление и наказание" Константина Богомолова, поставленное в петербургском "Приюте комедианта".

Но если у театра в Воронеже есть своя история и свои ценители, то качественную хореографию мирового уровня здесь узнали благодаря Платоновскому фестивалю. Уже не первый раз в программе спектакль-классика современного танца Анжелена Прельжокажа, труппа которого привезет постановку 2018 года "Гравитация". Ливанский хореограф Омар Ражех покажет "Минарет", посвященный памяти разрушенного Алеппо, который произвел фурор этой осенью в Москве, а итальянская компания No Gravity представит свою прошлогоднюю премьеру, посвященную 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, в которой авангардные технологии соединяются с театральными приемами и машинерией эпохи Возрождения.

Отечественных танцевальных компаний в программе ближайшего фестиваля нет. Но можно не сомневаться, скоро появятся. Платоновский фестиваль позволил Воронежу разглядеть, насколько интенсивно расширяет этот жанр театральные возможности. В Камерном театре два года назад возникла небольшая танцевальная компания, с которой уже сотрудничают лучшие из молодых постановщиков. Недавно труппа выпустила премьеру спектакля Павла Глухова "Зеркало", который полностью, от музыки до световой партитуры, заточен под воронежскую сцену. И труппа, которая еще недавно требовала скидки на молодость, разношерстность участников, неопытность, в руках хореографа оказалась податливой и профессионально готовой к сложным задачам командой. Глухов у нас на глазах за несколько лет сформировал свой стиль - аскетичный, но пластически выразительный и театрально-метафоричный. Новый спектакль выстроен вокруг огромного зеркала, занимающего место в центре сцены, чтобы безымянный главный герой задал себе те вопросы, которыми люди задаются тысячелетиями.

Формируя из людей в черной танцевальной униформе захватывающие дух комбинации (в этом хореографу активно помогает художник по свету Татьяна Мишина) и текучую единую пластическую линию, Глухов оставляет возможность для бесконечного множества ответов и вызывает чувство соучастия. То самое, ради которого ходят в театр и которое объединяет театралов в любой части света.