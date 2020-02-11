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11.02.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еноты в Московском зоопарке заснули с опозданием на 2 месяца

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Московском зоопарке позже на два месяца уснули еноты. Как пояснили "РГ" в пресс-службе зоосада, длительное бодрствование связано с теплой и малоснежной зимой.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"Еноты-полоскуны уснули в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках, а с наступление весны их ждет переезд в новый вольер", - сказали в пресс-службе. В зоосаде отметили, что в отличие от сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а засыпают, поэтому температура тела зверьков не падает, более того проснуться они могут в любой момент. "Еноты делают это по несколько раз за зиму: они пробуждаются, выходят из своего теплого укрытия, чтобы проверить, не растаял ли снег, и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, подкрепиться и даже поиграть, а затем вновь отправляются спать, это нормально для организма животных", - пояснили в пресс-службе. Специалисты отметили, что еноты хорошо подготовились к зиме: отъелись, набрали вес и поменяли легкий "прикид" на густой и теплый мех, что позволит не замерзнуть в самые лютые морозы.

По словам специалистов, в первые два зимних месяца зверьки вели активный образ жизни, а с похолоданием в начале февраля они начали готовиться ко сну: чаще уходили в свои теплые домики и не проявляли интереса к еде. Как ожидают специалисты, проснутся звери по расписанию: с наступлением тепла. А вот насколько задержится зима в столичном регионе, и когда придет настоящая весна, пока синоптики не прогнозируют.

Кстати, пока еноты спят, сотрудники зоопарка готовят для них новый вольер, расположенный неподалеку от кустарниковых собак. Новый вольер будет просторней, здесь много деревянных полочек, бревен и других приспособлений для лазанья. Также там установят новые уютные укрытия, в которых зверьки будут отдыхать.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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