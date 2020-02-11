Фотограф забрался на скалодром для съемки афиши ЧЕ по скалолазанию

В конце марта в Москве пройдет чемпионат Европы по скалолазанию, последний отборочный турнир на Олимпиаду в Токио, где впервые в истории Игр пройдут соревнования в этом виде спорта.

Лицом европейского первенства стала Юлия Каплина из Тюмени, уже завоевавшая путевку на Олимпиаду. Но оказалось, что ни одна из ее фотографий не подходит для шаблона афиши континентального первенства.

Фотографу Леониду Жукову пришлось отправиться со спортсменкой в манеж ЦСКА и забраться на скалодром в поисках идеального кадра.

В видеоролике, опубликованном на странице Федерации скалолазания России в YouTube, Каплина призвала посетить чемпионат и поддержать российских спортсменов.