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11.02.2020 16:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фотограф забрался на скалодром для съемки афиши ЧЕ по скалолазанию

Текст: Екатерина Бодякина

В конце марта в Москве пройдет чемпионат Европы по скалолазанию, последний отборочный турнир на Олимпиаду в Токио, где впервые в истории Игр пройдут соревнования в этом виде спорта.

В соревнованиях по скалолазанию на ОИ-2020 примут участие 40 спортсменов

Лицом европейского первенства стала Юлия Каплина из Тюмени, уже завоевавшая путевку на Олимпиаду. Но оказалось, что ни одна из ее фотографий не подходит для шаблона афиши континентального первенства.

Фотографу Леониду Жукову пришлось отправиться со спортсменкой в манеж ЦСКА и забраться на скалодром в поисках идеального кадра.

В видеоролике, опубликованном на странице Федерации скалолазания России в YouTube, Каплина призвала посетить чемпионат и поддержать российских спортсменов.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Олимпиада-2020

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