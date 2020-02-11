В Ярославской области закончилось продолжавшееся больше месяца тестирование новой схемы межмуниципальных и пригородных пассажирских перевозок. Несмотря на предварительное информирование населения об изменениях, без негативных эмоций не обошлось - когда часть автобусов с привычными номерами маршрутов на лобовом стекле в рейсы вдруг не вышла или вышла в другое время. И если расписание удается корректировать, то качество самих автобусов, в ряде случаев замененных с больших комфортабельных на более скромные, по-прежнему вызывает вопросы.

Два в одном

"Революции" в межмуниципальных автобусных перевозках предшествовала работа в регионе в 2019 году экспертов научно-исследовательского и проектного института "МосТрансПроект" и ярославского филиала Петербургского университета путей сообщения. В областном департаменте транспорта рассказали, что специалисты, а также несколько сотен волонтеров ездили по всем маршрутам и по научной методике анализировали пассажиропоток в автобусах, чтобы в перспективе сделать перевозки максимально рациональными и удобными для пассажиров и бюджета. В итоге было предложено 95 маршрутов (из имеющихся 146) оставить без изменения, 46 - продлить, объединить или "раздублировать", превратив в 20, а пять маршрутов с низкой или нулевой загрузкой закрыть совсем.

Но если отмена 533-го автобуса Данилов - Пошехонье, выезжавшего один раз в неделю по понедельникам в четыре часа утра, прошла безболезненно, то, например, рейс в 05:35 Ярославль - Вятское - Красный Профинтерн по просьбам пассажиров пришлось вернуть, правда, номер у маршрута теперь другой - 130-й.

- Транспортное обслуживание по маршруту N 134 Ярославль - Вятское - Красный Профинтерн было прекращено с 1 января в связи с низким пассажиропотоком, - пояснил и. о. директора регионального департамента транспорта Анатолий Бойко. - Однако на основании обращений жителей Некрасовского района, которые столкнулись с трудностями при поездках, мы приняли решение об организации аналогичного рейса.

"В салоне накурено, автобус старый, все дребезжит, скрипит", - жалуются пассажиры в соцсетях

Очень волнительным оказалось начало года для жителей деревень, расположенных по пути следования автобуса N 503 Углич - Ярославль (через поселок Борисоглебский и Ростов Великий). Но в дептрансе заверили, что маршрут просто был включен в 524-й, и автобус "как ездил, так и будет ездить во все населенные пункты по тому же расписанию".

Переживали и жаловались на горячую линию пассажиры и 103-го автобуса Ярославль - больница МПС, который объединили со 150-м - до поселка Некрасовское.

- Сейчас автобус идет по 150-му маршруту, но заворачивает к больнице МПС. Соответственно объем транспортных средств суммируется. То есть машины со 103-го маршрута добавлены к 150-му, и объемы перевозок на линии сохранены, - не видит проблемы Анатолий Бойко.

"Едешь и молишься..."

Но, пожалуй, больше всего возмущенных комментариев раздалось в связи с новациями на 500-м и 504-м маршрутах Ярославль - Рыбинск. Что и понятно: пассажиров на этом направлении много. Здесь ничего не объединяли, никаких дополнительных "крючков" к маршрутам не добавляли. Более того, даже количество рейсов заметно увеличили: в расписании сегодня их уже больше 60 в день, а временной промежуток между рейсами составляет в среднем 15 - 20 минут. Но... поменяли автобусы. Предыдущий перевозчик много лет подряд выпускал ни линию большие комфортабельные машины с мягкими сиденьями и плавным ходом, а победитель нового аукциона предложил в основном автобусы среднего класса, подчас находящиеся не в самом хорошем состоянии. Но зато с автомобильным кодом 750 (Подмосковье) на номерном знаке. И лишь после жалоб пассажиров, столкнувшихся с невозможностью разместить в автобусе багаж, на маршруты выпустили три больших автобуса.

- У меня в Рыбинске живут родители, - рассказывает жительница Ярославля Ирина. - Раньше, когда я ездила к родным, я всегда звонила им, сев в автобус. Сейчас звоню, только когда приеду, чтобы лишний раз не волновать. Потому что теперь реально страшно ездить: водитель гонит, автобус весь трясется. Особенно страшно в темноте и на зимней дороге. Едешь и молишься... Раньше отличные автобусы ходили каждые полчаса, и всем было удобно. Вот зачем нам небольшие автобусы через 15 минут? Не проще ли подавать транспорт, как раньше, через полчаса, но большой и удобный?

Впечатлениями от новых рыбинских автобусов люди делятся и в соцсетях.

"20 января автобус на 19:50 уехал в 20:40. Люди нервничали, ждали, волновались, было объявлено, что рейс отменен, - рассказал в рыбинском паблике в соцсети пользователь с ником "Серый Че". - Но потом подъехало... В салоне накурено, автобус страшный, все дребезжит, скрипит, внешне - маршрутка, ни дать, ни взять. Заглох на светофоре при выезде с вокзала. Потом на переезде. Все время пищало что-то, и водитель звонил кому-то и спрашивал, что, мол, это за лампочка горит и что такое пищит... На улице шел дождь, в салоне ноги замерзли"...

Победителями конкурсов стали четыре компании, в том числе две - из столичного региона

Все эти сигналы, уверяют власти, без внимания не остаются. Со слов Анатолия Бойко, перевозчик принимает меры, и немало увольнений нерадивых водителей уже состоялось, а департамент, в свою очередь, вводит штрафные санкции в рамках контракта к перевозчику. Молодой глава дептранса признался, что даже сам иногда ездит по маршрутам "тайным пассажиром".

Малые предприятия - без работы

К слову, перевозчики в 2020 году поменялись на многих ярославских межмуниципальных маршрутах. В профильном департаменте пояснили, что 31 декабря прошлого года закончились пятилетние контракты, и сейчас по результатам аукционов заключаются новые - на три года. Семь контрактов подписаны, три в стадии подписания, и до конца февраля пройдут еще три аукциона.

Победителями уже прошедших конкурсов стали четыре компании, в том числе две - из столичного региона. А вот местные транспортные предприятия, десятки лет работавшие в районах области, остались, по сути, не у дел. Что их ждет - понятно. Одно из таких малых предприятий - Даниловское АТП, стабильно возившее людей по маршрутам, соединявшим Пошехонский, Первомайский, Любимский, Даниловский и Ярославский районы, ни много ни мало 65 лет. От отчаяния работники АТП даже написали письмо губернатору, правда, ответа пока не получили.

- Наше предприятие выходило на конкурс, но его устроители по какой-то причине на этот раз разделили нашу маршрутную сеть на два лота: один получился заведомо убыточным, второй - прибыльным, - рассказывает директор Даниловского АТП Николай Киселев. - Мы, естественно, заявились на первый лот, но, несмотря на снижение стартовой цены на два миллиона рублей, выиграть не сумели. Впрочем, если бы играли до победного, условия конкурса мы все равно не смогли бы выполнить, потому что в конкурсную документацию заложено требование: к 1 апреля возраст подвижного состава не должен превышать три года. А в последние годы мы не имели возможности приобретать новые автобусы. У нас машины хорошие, но старше трех лет.

Выиграло ярославское предприятие - так называемый "якорный" региональный перевозчик, занимающий половину объема рынка. В дептрансе заверили, что в первом квартале нынешнего года оно возьмет в лизинг новый подвижной состав и полностью выполненит конкурсные требования. А это вообще-то полторы сотни автобусов! "Целой революцией" не без скепсиса назвал столь масштабные планы заместитель председателя Ярославской облдумы, бывший мэр Ярославля, возглавлявший город двадцать лет, Виктор Волончунас. А пока даниловцы ездят на том, что им дают, с ностальгией вспоминая то, что было.

- Что к нам приходит с начала года, это диву даешься! - возмущен местный депутат Андрей Панченко. - Автобусы старые, грязные, без ремней безопасности, водители останавливаются чуть ли не за сто метров от остановок, потому что не знают, где они, эти остановки.

Довольно критичны в оценке состоявшихся конкурсов оказались и члены экспертного совета при комитете Ярославской облдумы по градостроительству, транспорту и качеству автодорог.

- Мне непонятно, как формировались лоты. Один лот, например, включает рыбинские маршруты, пошехонские, шестихинские, мышкинские, ярославские. Кто из перевозчиков, кроме Ярославского АТП, имеющего филиалы, способен все это закрыть? То есть таким образом были введены ограничения для перевозчиков, - уверен гендиректор Ярославского союза профессиональных перевозчиков Александр Болтовнин.

Однако, со слов представителей дептранса, жалоб по ходу конкурсов было всего две, и ФАС нарушений не нашел.

дословно

Анатолий Бойко, и. о. директора департамента транспорта Ярославской области:

- Мы завершили тестирование новой сети, которая оптимизировалась в течение 2019 года. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" выявляли неэффективные маршруты с нулевым пассажиропотоком, объединяли либо продлевали маршруты, оценивали классность подвижного состава и регулярность перевозок, чтобы их качество улучшилось. Сегодня на 115 маршрутах у нас работают 260 автобусов, из которых 53 - большого класса, 187 - среднего и 20 - малого. 124 автобуса - новые, автопарк обновлен на 47 процентов. Первый месяц работы обновленной сети показал, что количество срывов, то есть невыхода автобусов в рейсы, уменьшилось примерно на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.