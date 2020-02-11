Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца

В Калуге следователи СК выясняют обстоятельства конфликта между таксистом и его пассажирами - двумя женщинами с ребенком. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по региону.

В соцсетях появилась информация, что таксист потребовал дополнительно двести рублей в качестве платы за поездку с маленьким ребенком. Из сообщения в паблике "ВКонтакте" следует, что пассажиры не предупредили заранее о поездке с 6-месячным ребенком. При этом мать малыша заплатила все сразу. Но, когда они уже доехали до места, заметила, что такое вымогательство не красит водителя, как мужчину. Это задело таксиста, и он со словами "тогда покатаемся еще" заблокировал двери, отъехал от дома и якобы стал требовать еще тысячу рублей.

Женщине, сидевшей на переднем сидении, удалось разблокировать двери. Но водитель не остановил машину, а вытолкал ее на ходу. Через некоторое время он остановил машину, вытащил вторую женщину из салона и ударил ее. При этом пригрозил, что не отдаст ребенка, пока не получит денег. Ребенок при этом остался в машине. На помощь пассажирам пришли прохожие, таксист убежал, бросив машину.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК, удержание в салоне пассажиров, особенно несовершеннолетних, даже в случае неоплаты проезда попадает под статью "Незаконное лишение человека свободы" (статья 127 УК РФ). Сейчас следователи опрашивают участников конфликта и свидетелей.

Женщины с травмами обратились в больницу: у старшей диагностировали травму головы, у матери ребенка - ребер. Таксист также зафиксировал полученные травмы.