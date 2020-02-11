Куда пропадают граффити с фасадов жилых домов

Согласуйте и рисуйте
Основная суть постановления в том, чтобы упорядочить творчество уличных художников и создать для них единые правила. Дело в том, что скандалы, связанные с граффити на жилых домах, возникали в столице не раз. Пожалуй, самая резонансная история была с домом N 19 на Садовой-Спасской улице. На его глухом фасаде еще в 2015 году художник из Ярославля по заказу частной фирмы создал объемное граффити-полотно - изображение имперских штурмовиков из саги "Звездные войны". Такая фантастическая картинка в стиле милитари понравилась далеко не всем. И сотрудники местной управляющей компании от греха подальше творение замалевали.
Эта история и стала поводом для определения правового статуса граффити в Москве. Где можно наносить рисунки, а где - нельзя? Что рисовать уместно, а что - противоправно? Что - произведение искусства, а что - вакханалия? На все эти художественные вопросы постановление мэрии, естественно, прямым текстом не ответило, зато ввело четкие правила существования граффити в городе. Основной тезис - новые граффити должны быть согласованы со столичным департаментом ЖКХ и рядом других ведомств.
А раньше для согласования фасадной картинки достаточно было получить одобрение большинства жильцов дома на общедомовом собрании. "Но даже это сделать было очень непросто, - признались "РГ" представители одной из компаний, занимающихся размещением граффити. - А с учетом новых правил согласование и вовсе становится нереальным". Согласны с ними и многие другие уличные художники.
Как пить не дать
Впрочем, упаднические настроения разделяет не все творческое сообщество. Как удалось выяснить "РГ", представители целого ряда объединений все-таки подали свои дизайн-макеты на согласование в департамент ЖКХ и получили одобрение. Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе в общей сложности согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити - изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
А собственно на каком основании могли отклонить заявку? Чиновники (пусть даже и от культуры, пусть даже и с привлечением экспертов со стороны) вряд ли могут дать искусствоведческую оценку дизайн-макету как произведению искусства. Текст постановления гласит, что художественных критериев одобрения не существует. Важно, чтобы не было призывов к преступлениям, употреблению наркотиков, алкоголя, никакого, понятное дело, экстремизма. Словом, стандартный набор требований, по которым, например, давно работают СМИ.
Все это относится и к давно созданным граффити. За подобные нарушения закрашивают (и, кстати, закрашивали и до постановления, по обращениям горожан на портал "Наш город") без вопросов. И ни одно ведомство не ведет официальной статистики, сколько именно граффити было затерто во всем городе.
Искусство - вечно?
Минуточку. А как же многочисленные работы, которые создавались уличными художниками во время арт-фестивалей? Чем, к примеру, не угодил портрет Константина Станиславского недалеко от метро "Бауманская"? А знаменитое полотно "В синем море, в белой пене" Рустама Салемгараева? А "Послание" австралийского художника Финтана Мэги? Эти и многие другие произведения были замазаны в основной цвет домов. Все это, пусть и косвенное, но тоже следствие того самого "постановления о граффити". Этот документ четко прописывает: граффити должны не только наноситься, но и содержаться по правилам. Если рисунок нанесен на жилом доме, то у управляющей компании должен быть протокол общего собрания жильцов с согласием на размещение арт-объекта. Плюс к тому граффити должно быть целостным - штукатурка и краска не должна обваливаться. Если требования нарушаются, то Мосжилинспекция выносит предписание управляющей компании, рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. В этом документе содержится требование привести граффити "в соответствие правилам". Вот в этой-то формулировке - и соль борьбы с художественными "излишествами". Прямого требования удалять изображение в документе нет. Но именно так в большинстве своем и поступают коммунальщики. Нет картинки - нет проблемы... "Но ведь это же издевательство", - возмущаются москвичи в соцсетях. Искусство же вроде бы как - вечно? С другой стороны, многие ли из нас задумываются, как и на что управляющие компании будут содержать желанный нами арт? Готовы ли мы к новым расходам на обслуживание дома? Практика показывает, что далеко не всегда (и так что ли маленькие суммы в квитанциях?). "Жильцы никогда не заказывают подобные рисунки на фасадах, - поделился с "РГ" мастер стрит-арта Дмитрий Левочкин. - В основном наши клиенты - общественные и коммерческие организации". Значит ли это, что Москва останется без уличного искусства? Нет. В год 75-летия Победы мы увидим новые граффити-портреты героев Великой Отечественной. К тому же исчезла в Москве лишь часть фасадных рисунков. Сотни граффити остались, и никто их закрашивать пока не собирается.