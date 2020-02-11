Куда пропадают граффити с фасадов жилых домов

В последние полгода с домов и трансформаторных будок в Москве исчезли сотни граффити. Горожане заметили, что пейзаж снова стал серым, и начали активно жаловаться в соцсетях. Десятки уличных художеств разного уровня "заретушировали" обычной краской после того, как было издано постановление мэрии, регламентирующее один из самых современных видов творчества. "РГ" попыталась прояснить дальнейшую судьбу произведений на московских фасадах.

Согласуйте и рисуйте

Основная суть постановления в том, чтобы упорядочить творчество уличных художников и создать для них единые правила. Дело в том, что скандалы, связанные с граффити на жилых домах, возникали в столице не раз. Пожалуй, самая резонансная история была с домом N 19 на Садовой-Спасской улице. На его глухом фасаде еще в 2015 году художник из Ярославля по заказу частной фирмы создал объемное граффити-полотно - изображение имперских штурмовиков из саги "Звездные войны". Такая фантастическая картинка в стиле милитари понравилась далеко не всем. И сотрудники местной управляющей компании от греха подальше творение замалевали.

Эта история и стала поводом для определения правового статуса граффити в Москве. Где можно наносить рисунки, а где - нельзя? Что рисовать уместно, а что - противоправно? Что - произведение искусства, а что - вакханалия? На все эти художественные вопросы постановление мэрии, естественно, прямым текстом не ответило, зато ввело четкие правила существования граффити в городе. Основной тезис - новые граффити должны быть согласованы со столичным департаментом ЖКХ и рядом других ведомств.

А раньше для согласования фасадной картинки достаточно было получить одобрение большинства жильцов дома на общедомовом собрании. "Но даже это сделать было очень непросто, - признались "РГ" представители одной из компаний, занимающихся размещением граффити. - А с учетом новых правил согласование и вовсе становится нереальным". Согласны с ними и многие другие уличные художники.

Как пить не дать

Впрочем, упаднические настроения разделяет не все творческое сообщество. Как удалось выяснить "РГ", представители целого ряда объединений все-таки подали свои дизайн-макеты на согласование в департамент ЖКХ и получили одобрение. Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе в общей сложности согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити - изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

А собственно на каком основании могли отклонить заявку? Чиновники (пусть даже и от культуры, пусть даже и с привлечением экспертов со стороны) вряд ли могут дать искусствоведческую оценку дизайн-макету как произведению искусства. Текст постановления гласит, что художественных критериев одобрения не существует. Важно, чтобы не было призывов к преступлениям, употреблению наркотиков, алкоголя, никакого, понятное дело, экстремизма. Словом, стандартный набор требований, по которым, например, давно работают СМИ.

Среди согласованных граффити - портреты военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего

Все это относится и к давно созданным граффити. За подобные нарушения закрашивают (и, кстати, закрашивали и до постановления, по обращениям горожан на портал "Наш город") без вопросов. И ни одно ведомство не ведет официальной статистики, сколько именно граффити было затерто во всем городе.

Часто мастера стрит-арта изображают на домах портреты героев собственной страны. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Искусство - вечно?

Минуточку. А как же многочисленные работы, которые создавались уличными художниками во время арт-фестивалей? Чем, к примеру, не угодил портрет Константина Станиславского недалеко от метро "Бауманская"? А знаменитое полотно "В синем море, в белой пене" Рустама Салемгараева? А "Послание" австралийского художника Финтана Мэги? Эти и многие другие произведения были замазаны в основной цвет домов. Все это, пусть и косвенное, но тоже следствие того самого "постановления о граффити". Этот документ четко прописывает: граффити должны не только наноситься, но и содержаться по правилам. Если рисунок нанесен на жилом доме, то у управляющей компании должен быть протокол общего собрания жильцов с согласием на размещение арт-объекта. Плюс к тому граффити должно быть целостным - штукатурка и краска не должна обваливаться. Если требования нарушаются, то Мосжилинспекция выносит предписание управляющей компании, рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. В этом документе содержится требование привести граффити "в соответствие правилам". Вот в этой-то формулировке - и соль борьбы с художественными "излишествами". Прямого требования удалять изображение в документе нет. Но именно так в большинстве своем и поступают коммунальщики. Нет картинки - нет проблемы... "Но ведь это же издевательство", - возмущаются москвичи в соцсетях. Искусство же вроде бы как - вечно? С другой стороны, многие ли из нас задумываются, как и на что управляющие компании будут содержать желанный нами арт? Готовы ли мы к новым расходам на обслуживание дома? Практика показывает, что далеко не всегда (и так что ли маленькие суммы в квитанциях?). "Жильцы никогда не заказывают подобные рисунки на фасадах, - поделился с "РГ" мастер стрит-арта Дмитрий Левочкин. - В основном наши клиенты - общественные и коммерческие организации". Значит ли это, что Москва останется без уличного искусства? Нет. В год 75-летия Победы мы увидим новые граффити-портреты героев Великой Отечественной. К тому же исчезла в Москве лишь часть фасадных рисунков. Сотни граффити остались, и никто их закрашивать пока не собирается.