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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шик, фрик, красота!

Кутюрье Жан-Поль Готье сделал из своей жизни шоу и привез его в Москву
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 30(8084)
Стало уже традицией: когда французские звезды заканчивают свою карьеру, они обязательно приезжает в Россию. И в нашей стране их принимают как родных. Еще Лев Толстой и Антон Чехов писали о любви русских к французской культуре - с тех пор ничего не изменилось. Легенда моды - всемирно известный кутюрье Жан-Поль Готье, который одевал Мадонну, Катрин Денев, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Марион Котийяр и других знаменитостей, а также героев фильмов Педро Альмодовара и Питера Гринуэя, официально заявил о своем уходе из высокой моды - его показ в Париже 22 января, приуроченный к 50-летию деятельности в мире высокой моды, стал последним. Зато Готье "пошел по миру" с потрясающим спектаклем, поставленным "по мотивам" его невероятной жизни, представляющим собой смесь модного дефиле и танцевального перформанса. В гастрольных планах несколько мировых держав, среди них и наша страна.
Жан-Поль Готье собрал в своем шоу толстых и худых, маленьких и высоких, черных и белых. И все они - необычны, самобытны и красивы, как и наряды, которые демонстрируют в спектакле-дефиле. Фото: REUTERS Жан-Поль Готье собрал в своем шоу толстых и худых, маленьких и высоких, черных и белых. И все они - необычны, самобытны и красивы, как и наряды, которые демонстрируют в спектакле-дефиле. Фото: REUTERS
Жан-Поль Готье собрал в своем шоу толстых и худых, маленьких и высоких, черных и белых. И все они - необычны, самобытны и красивы, как и наряды, которые демонстрируют в спектакле-дефиле. Фото: REUTERS

Называется постановка Fashion Freak Show, ведь Готье честно признается, что очень любит фриков - нестандартных людей, которые выделяются из толпы. Легендарный модельер приехал в нашу страну, чтобы представить свое шоу, которое с 6 по 12 февраля идет на площадке Московского дворца молодежи. Перед этим Fashion Freak Show гастролировало в Санкт-Петербурге. Однако как раз 13 февраля в российский прокат выходит документальный фильм "Жан-Поль Готье, с любовью!" (оригинальное название - JEAN PAUL GAULTIER: FREAK AND CHIC) режиссера Яна Леноре. Обозреватель "РГ" посмотрела и кинокартину, и шоу и убеждена, что все нужно было делать в обратном порядке. Не вначале смотреть шоу, а затем фильм о том, как оно готовилось, а наоборот. Тогда зрители подошли бы к увиденному подготовленными и воспринимали бы все совсем по-другому.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Жан-Поль Готье посетил "Аврору" и заинтересовался формой экипажа

На премьере в зале МДМ были свободные места в партере, хотя прийти посмотреть на Готье и пожаловали звезды первой величины. Но то, что шоу ждет у нас успех, стало ясно, когда не успели еще затихнуть последние аккорды музыки и выйти на сцену сам модельер - зал встал. О творчестве Готье у нас знают не понаслышке - добрая половина зрителей были одеты в наряды от Готье и пахли его парфюмом. Особой популярностью, как оказалось, в России пользуется тельняшка, в которую Готье вдохнул новую жизнь.

Сам Жан-Поль одет очень скромно - в фильме он признается, что экспериментировать предпочитает на других. Зато как! В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года. Это одна из самых ярких и узнаваемых его коллекций, горячо любимая и им самим.

"Это будет абсолютно то же шоу, что мы показали в "Фоли-Бержер", - говорит Жан-Поль Готье (премьера шоу состоялась в "Фоли-Бержер" в 2018 году. - Прим. авт.). - Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Ее потом многие копировали. Был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал - вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле. И вот я подумал, почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели? У меня там была такая вещь - на эластичных резинках, обвивавших голову, руки, пояс модели, было написано кириллицей "Жан-Поль Готье". И это потом очень многие копировали - на эластичных элементах стали писать имя бренда. Даже на нижнем белье, например, когда на широкой резинке трусов написано имя бренда. Я был первым, кто придумал это. Начало этой моде положила моя "русская коллекция" в стиле конструктивизма, и я очень горжусь этим. Пусть этот показ напомнит о ней".

В команде создателей Fashion Freak Show - лучшие. Например, режиссер и содиректор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии "Грэмми". И, конечно, сам Жан-Поль Готье - автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой.

Фото: iStock
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В своей истории, рассказанной под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, роботам, социальным сетям и так далее. Начинается история с детского мишки - когда Жан-Поль был маленьким мальчиком, родители отказали в просьбе купить ему куклу. И он придумывал наряды… медведю. В частности, конусообразный бюстгальтер - наряд, в котором потом эпатировала мир певица Мадонна, одна из моделей Готье. Зато, став известным модельером и пройдя школу Пьера Кардена, Готье смог не ограничивать себя в фантазиях. Костюм солнца, наряд, состоящий из сосисок, показ высокой мужской моды, где модели носят… юбки и платья, стриптиз на сцене. Шоу - смелое, современное, сексуальное. Из фильма мы узнаем, что мастер не мог остановиться в процессе подготовки. Новые идеи переполняли его. Что еще поражает - и многие эти факты мы узнаем из фильма - это то, как в шоу сошлись люди разных возрастов, фактур, цветов кожи. Например, наряды для шоу шила швея, которой 70 лет, бабушку Готье сыграла актриса, которой за 90, а модели, они же танцоры, молодые красавцы - высокие, низкие, толстые, худые… Что говорить, ведь не так давно Готье вывел на подиум модель, в которой 130 килограммов. И это было прекрасно.

В шоу Готье - более 200 костюмов. Поразительно, сколько фантазий в голове у одного человека. Фото: РИА Новости
Кстати

Секрет подкладки пиджака

В документальном фильме "Жан-Поль Готье, с любовью!" о своем становлении как личности рассказывает сам дизайнер на фоне "закулисья" Fashion Freak Show. "Это мое путешествие по моде, дизайну и кулисам, которое, как и подкладка пиджака, часто так же красива и снаружи", - говорит Жан-Поль Готье.

Фото: kinopoisk.ru

Готье оденет Бузову

Организаторы, видимо, решив, что у Готье недостаточно поклонников в России, решили "раскрутить" его приезд с помощью Ольги Бузовой - мол, модельер создаст костюмы для ее нового шоу. Однако их раскритиковали - стоило ли смешивать эти два имени. Алена Долецкая - самый известный главный редактор русского издания журнала Vogue, представляла фильм о Готье на спецпоказе, организованном прокатчиками (как раз была одета в тельняшку) на достойном соответствующем уровне. Смешивать несовместимое нужно уметь. Желательно так, как это делает сам Жан-Поль Готье.

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