Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 млн кв.м жилья в год

Федеральную повестку строительства жилья в России представил в Абу-Даби, где проходит Х Всемирный форум городов, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. В ходе одной из деловых сессий, где обсуждалось, как достичь надлежащей обеспеченности жильем - одной из главных целей программы ООН - Хабитат, замминистра рассказал, что национальным проектом "Жилье" в России поставлена задача улучшить жилищные условия пяти миллионов человек. Для этого стране предстоит поднять объем строительства с 80 миллионов кв. м, которые были введены в строй, до 120 млн кв. м в год. Это означает, что прежде всего надо практически вдвое увеличить возведение многоэтажного жилья, на долю которого сейчас приходится 43 млн кв. м. Еще примерно 40 млн кв. м, как и сейчас, страна планирует добирать с помощью индивидуального жилого строительства, то есть малоэтажных домов.

Для того, чтобы добиться такого увеличения, нужно прежде всего "раскачать так называемый отложенный спрос населения"- то есть предоставить возможность заняться решением жилищного вопроса тем семьям, которые до сих пор считали для себя это не по карману. Добиться же этого можно, считает Никита Стасишин, сделав более доступной по условиям и по получению ипотеку. Причем, не только для тех, кто участвует в долевом строительстве квартир в многоэтажках, но и для тех, кто поднимает хозспособом свои дома. Пока же это делается лишь в Белгородской области. "Это хороший пример", - адресовал к имеющемуся опыту решения проблем замминистра.

Еще одно условие, без которого, по его мнению, невозможно быстро нарастить строительство жилья - это развитие инфраструктуры, ею, по оценке замминистра, в регионах последние 15 лет занимались очень вяло, и это стало одним из серьезных тормозов возведения не только жилых домов, но и создания комфортной городской среды. "Строить же нужно везде, исходя из того, что люди должны работать там, где родились и выросли. Лишь бы не в чистом поле", - уверен Никита Стасишин.