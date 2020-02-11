Новости

В Башкирии двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице 14:14
Следователи назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула 14:13
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет 14:07
Новый Mercedes-Maybach S-Class готовится к дебюту 14:07
Зеленский уволил руководителя офиса президента 14:06
В Крыму просчитают возможность запуска аэроэкспресса в Севастополь 14:03
Участников World Urban Forum пригласили в Москву 14:00
Госдума смягчила наказание для пограничников 14:00
Клишас: "Обнуление" президентских сроков не обсуждается 13:58
Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 млн кв.м жилья в год 13:51
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии Polar-2020 13:49
Проблемные и бесполезные: ВМС США избавятся от кораблей прибрежной зоны 13:47
Врачи объяснили, почему от нового коронавируса еще не умер ни один ребенок 13:45
Путин встретится с Сечиным 11 февраля 13:40
Ведущей "Битвы престолов" Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко 13:37
Право назначать главу Счетной палаты может перейти к Совфеду 13:35
Глава ВС предложил отнести нетяжкие экономические преступления к уголовному проступку 13:32
Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом 13:28
Филиппины отказались размещать американские войска на своей территории 13:22
Председатель Верховного суда РФ поддержал идею введения следственных судей 13:21
НТВ адаптирует популярное мировое шоу The Masked Singer 13:21
Рабочая группа по Конституции предложит уточнить полномочия Совбеза 13:16
Госдума сняла депутатские полномочия с Геннадия Кулика 13:15
ЦОДД призвал москвичей отказаться от автомобилей 13:11
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предлагает изменить правила роспуска Думы 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 13:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 млн кв.м жилья в год

Текст: Любовь Проценко
Фото: Любовь Проценко/РГ Фото: Любовь Проценко/РГ
Фото: Любовь Проценко/РГ

Федеральную повестку строительства жилья в России представил в Абу-Даби, где проходит Х Всемирный форум городов, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. В ходе одной из деловых сессий, где обсуждалось, как достичь надлежащей обеспеченности жильем - одной из главных целей программы ООН - Хабитат, замминистра рассказал, что национальным проектом "Жилье" в России поставлена задача улучшить жилищные условия пяти миллионов человек. Для этого стране предстоит поднять объем строительства с 80 миллионов кв. м, которые были введены в строй, до 120 млн кв. м в год. Это означает, что прежде всего надо практически вдвое увеличить возведение многоэтажного жилья, на долю которого сейчас приходится 43 млн кв. м. Еще примерно 40 млн кв. м, как и сейчас, страна планирует добирать с помощью индивидуального жилого строительства, то есть малоэтажных домов.

Фото: iStock
В каких городах России стало больше квартир-студий в новостройках

Для того, чтобы добиться такого увеличения, нужно прежде всего "раскачать так называемый отложенный спрос населения"- то есть предоставить возможность заняться решением жилищного вопроса тем семьям, которые до сих пор считали для себя это не по карману. Добиться же этого можно, считает Никита Стасишин, сделав более доступной по условиям и по получению ипотеку. Причем, не только для тех, кто участвует в долевом строительстве квартир в многоэтажках, но и для тех, кто поднимает хозспособом свои дома. Пока же это делается лишь в Белгородской области. "Это хороший пример", - адресовал к имеющемуся опыту решения проблем замминистра.

Фото: iStock
Комитет ГД одобрил проект об упрощении перехода семей на выгодную ипотеку

Еще одно условие, без которого, по его мнению, невозможно быстро нарастить строительство жилья - это развитие инфраструктуры, ею, по оценке замминистра, в регионах последние 15 лет занимались очень вяло, и это стало одним из серьезных тормозов возведения не только жилых домов, но и создания комфортной городской среды. "Строить же нужно везде, исходя из того, что люди должны работать там, где родились и выросли. Лишь бы не в чистом поле", - уверен Никита Стасишин.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин