Обеспеченность жильем москвичей составляет 19,9 кв. м на человека

Москва строит жилья очень много и в целом - в среднем по 3 миллиона квадратных метра в год, а в 2019 году было даже введено в строй 5 миллионов, рассказал на X Всемирном форуме городов в Абу-Даби руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Но, несмотря на это, обеспеченность им у жителей столицы одна из самых низких в России - 19,9 квадратных метра на душу населения. Прирастает же эта цифра очень медленно, всего по 0,1 "квадрата" в год.

Правда, есть некоторые нюансы, которые не учитываются, отметил чиновник. У большинства москвичей, кроме городских квартир, есть загородные дома и дачи. Если посчитать и их, то получится, что в среднем жители столицы имеют по 24 "квадрата" на душу. Но прибавить их статистика не позволяет, так как эти вторые дома находятся в Подмосковье или ряде других соседних областей. "Да и с учетом даже этих площадей обеспеченность жильем москвичей все равно ниже 30 квадратных метров на человека, которые должны иметь россияне в соответствии с национальным проектом "Жилье". Вот поэтому нам нужно еще строить и строить", - заключил Сергей Левкин.

Причем не просто дома, а создавать рядом рабочие места, как, например, это делается в новой Москве и районах реновации в промзонах столицы, превращать с помощью программы "Мой район" каждый район по сути в маленький благоустроенный город.