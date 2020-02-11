- На первом этапе этой программы, который длился очень долго, было снесено более 1700 пятиэтажек, - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Но к моменту ее завершения выяснилось, что в таких же домах, еще не аварийных, но уже ветхих и которые обещают в ближайшие годы стать аварийными, проживает огромное количество горожан. Для того чтобы снести и их, требуется построить 25 миллионов квадратов нового жилья - это 350 тысяч новых квартир. "Мы приняли такое решение, но только после того, как получили согласие москвичей, - продолжал Левкин. - Сегодня 14 тысяч москвичей уже получили новые квартиры, еще 3,5 миллиона квадратных метров строится".

Несмотря на то, что Москва строит жилья очень много и в среднем по 3 миллиона квадратных метров в год, а в 2019 году было даже введено в строй 5 миллионов, обеспеченность им у жителей столицы одна из самых низких в России - 19,9 квадратных метра на душу населения. Прирастает же эта цифра очень медленно, всего по 0,1 квадрата в год.

Правда, есть некоторые нюансы, которые не учитываются, отметил чиновник. У большинства москвичей кроме городских квартир есть загородные дома и дачи. Если посчитать и их, то получится, что в среднем жители столицы имеют по 24 квадрата на душу. Но прибавить их статистика не позволяет, так как эти вторые дома находятся в Подмосковье или в других соседних областях. "Да и с учетом даже этих площадей обеспеченность жильем москвичей все равно ниже 30 квадратных метров на человека, которые должны иметь россияне в соответствии с национальным проектом "Жилье". Вот поэтому нам нужно еще строить и строить", - заключил Сергей Левкин. Причем не просто дома, а создавать рядом рабочие места, как, например, это делается в Новой Москве и районах реновации в промзонах столицы.

Чтобы снести ветшающее жилье, нужно построить 350 тысяч новых квартир

На вопрос, что москвичи увидели интересного для себя из представленных на форуме проектов, Левкин ответил: нацеленность на зеленое строительство. Москва тоже уже идет этим путем. Те же дома, построенные по реновации, имеют очень высокую энергоэффективность. Закупила столица и первые 300 электробусов, а через год обещает вообще отказаться от закупки автобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. "Но цель, которую ставит программа ООН-Хабитат в 2050 году, то есть всего через три десятка лет, вообще отказаться от органического топлива, не может не восхищать. Москве, чтобы достичь ее, сделать нужно еще очень много", - говорит Левкин.