Почему в новостройках ломаются лифты

Количество жалоб на проблемы с лифтами в Москве каждый год достигает 3 тысяч, сообщили "РГ" в пресс-службе столичной жилищной инспекции. Это всего 2 процента от общего числа обращений в ГЖИ, но поток остается стабильным. А самое удивительное - обращения идут даже из новостроек. Почему?

В жалобах описываются разные проблемы - от разбитых зеркал до художеств вандалов. Тем не менее встречаются и тревожные сообщения о серьезных поломках, из-за которых жильцам "свечек" приходится терпеть серьезные неудобства. Такая история, например, произошла в доме N 16/7 в Электролитном проезде. За два последних месяца, по данным местной диспетчерской, жители жаловались на поломку подъемника больше 20 раз. По звонкам приходили мастера, кабину ремонтировали, но довольно быстро лифт вставал опять. Пришлось москвичам обращаться в жилинспекцию.

Сотрудники ГЖИ привлекли к административной ответственности руководство управляющей компании "ВК Комфорт" и обязали восстановить работу лифта. Для этого УК пришлось заключать договор с другим подрядчиком, и подъемник наконец отрегулировали. Пока разбирались с механизмом, эксперты провели обследование. И выяснили, что лифт бы функционировал нормально, но сами пользователи нарушали правила эксплуатации: блокировали двери, заклеивали фотоэлементы, чтобы лифт не уезжал.

"Это типичная картина для новостроек, - рассказал "РГ" гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов. - В новых домах собственники довольно часто делают ремонт. Мешками набивают стройматериалами грузовые лифты, не понимая, что грузоподъемность кабины ограничена". Волей-неволей нарушаем мы и другие правила. Например, довольно часто дети прыгают в лифтах, а этого делать нельзя. Как рассказали в одной из обслуживающих организаций, в момент прыжка меняется общий вес кабины. В итоге резко растет давление на тросы и направляющие, что может привести к неполадкам. В Мосжилинспекции советуют обращать внимание на первые тревожные признаки. К ним относится остановка кабины не на положенном уровне, неплавный ход, посторонний шум и скрежет. В первую очередь об этом надо официально уведомить управляющую компанию. А если УК не отреагирует, следует подключать ГЖИ.