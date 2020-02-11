Почему в новостройках ломаются лифты

Новости

В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:29
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 11.02.2020
"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста" 11.02.2020
Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг 11.02.2020
"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ 11.02.2020
Два подобранных на улице кота объездили всю Японию в рюкзаке хозяина 11.02.2020
Российское посольство в Германии ответило на статью посла Польши о войне 11.02.2020
Китай получил от России два миллиона медицинских масок 11.02.2020
Умер бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд 11.02.2020
Украина не станет назначать посла в Россию 11.02.2020
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 11.02.2020
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 11.02.2020
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 11.02.2020
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 11.02.2020
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 11.02.2020
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 11.02.2020
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 11.02.2020
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 11.02.2020
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 11.02.2020
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 11.02.2020
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 11.02.2020
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 11.02.2020
Депутат Рады: Зеленский попал в идеологическую ловушку 11.02.2020
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 11.02.2020
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 11.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 23:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кабинный экипаж

Почему в новостройках ломаются лифты
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Количество жалоб на проблемы с лифтами в Москве каждый год достигает 3 тысяч, сообщили "РГ" в пресс-службе столичной жилищной инспекции. Это всего 2 процента от общего числа обращений в ГЖИ, но поток остается стабильным. А самое удивительное - обращения идут даже из новостроек. Почему?

В жалобах описываются разные проблемы - от разбитых зеркал до художеств вандалов. Тем не менее встречаются и тревожные сообщения о серьезных поломках, из-за которых жильцам "свечек" приходится терпеть серьезные неудобства. Такая история, например, произошла в доме N 16/7 в Электролитном проезде. За два последних месяца, по данным местной диспетчерской, жители жаловались на поломку подъемника больше 20 раз. По звонкам приходили мастера, кабину ремонтировали, но довольно быстро лифт вставал опять. Пришлось москвичам обращаться в жилинспекцию.

В домах на юго-востоке Москвы заменят более тысячи лифтов

Сотрудники ГЖИ привлекли к административной ответственности руководство управляющей компании "ВК Комфорт" и обязали восстановить работу лифта. Для этого УК пришлось заключать договор с другим подрядчиком, и подъемник наконец отрегулировали. Пока разбирались с механизмом, эксперты провели обследование. И выяснили, что лифт бы функционировал нормально, но сами пользователи нарушали правила эксплуатации: блокировали двери, заклеивали фотоэлементы, чтобы лифт не уезжал.

"Это типичная картина для новостроек, - рассказал "РГ" гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов. - В новых домах собственники довольно часто делают ремонт. Мешками набивают стройматериалами грузовые лифты, не понимая, что грузоподъемность кабины ограничена". Волей-неволей нарушаем мы и другие правила. Например, довольно часто дети прыгают в лифтах, а этого делать нельзя. Как рассказали в одной из обслуживающих организаций, в момент прыжка меняется общий вес кабины. В итоге резко растет давление на тросы и направляющие, что может привести к неполадкам. В Мосжилинспекции советуют обращать внимание на первые тревожные признаки. К ним относится остановка кабины не на положенном уровне, неплавный ход, посторонний шум и скрежет. В первую очередь об этом надо официально уведомить управляющую компанию. А если УК не отреагирует, следует подключать ГЖИ.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин