В Рязанской области от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Эко-Пронск" стали приходить квитанции с начислениями платы на людей, которых давно уже нет в живых. Нередки случаи и двойных начислений на одного и того же плательщика.

Свое возмущение жители выплескивают в соцсетях. "Побывала в сасовском офисе "Эко-Пронска". Полно народа. Сотрудники офиса пытаются корректно отвечать на вопросы жителей. Я спросила: "Почему моя мама, прописанная в городе, но живущая в деревне, должна платить в двух местах?" Мне порекомендовали, чтобы мама оформила в селе временную прописку. А когда пришла на следующий день в офис, то на такой же вопрос другой посетительницы просто не дали ответа и промолчали. Значит, меня просто вчера надули?" - задается вопросом Ирина Петрова.

Почетный гражданин города Сасово, депутат гордумы, директор индустриального колледжа Сергей Воронин обнаружил в квитанциях платы за вывоз мусора тещу, умершую в 2016 году, и мать, которой не стало еще в 1999-м. Промаявшись с восстановлением справедливости, он рассказал о своих приключениях в местной газете "Сасовская неделя". Чтобы удалить из документа давно умерших родных, ему пришлось отстоять огромную очередь в паспортный стол, а потом и в офис оператора. И каково же было его негодование, когда в очередной "платежке" все осталось по-прежнему - на "мертвые души" вновь начислили плату.

"Все мы помним героев произведения Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души". Прошло почти двести лет, но до сих пор на Руси процветают современные Чичиковы. В "Эко-Пронске" не стали изобретать велосипед и воспользовались опытом Чичикова из "Мертвых душ". В результате многие жители города получили платежные документы с вписанными туда "мертвыми душами", - написал он на своей страничке в соцсети. По словам Сергея Воронина, эти безобразия длятся уже два месяца.

Статья в районной газете прорвала плотину молчания - сасовцы начали писать о своих мытарствах - в паблике районки, на различных форумах и чатах в соцсетях. Ветеран труда Н. И. Васьков рассказал, что его супруга - "нам за семьдесят" - неделю ходила в офис "Эко-Пронска", "как на работу". Старикам в документы на оплату включили троих детей, которые давно с ними не живут. У бабушки и дедушки Галины Осауляк ситуация еще нелепее. Они живут в деревне, куда даже дороги нет и где контейнеров для мусора они никогда не видели, но плата за вывоз твердых бытовых отходов начала приходить и к ним. Галина пишет, что они традиционно по-деревенски выбрасывают мусор в выгребную яму, которую потом сами же и закапывают.

Регоператор попросил возмущенных жителей "понять и простить" - они исправятся

"Сообщите, пожалуйста, адрес и номер счета. Если услуга не оказывалась по вине регионального оператора, плата за нее начисляться не будет, - ответили Галине Осауляк на официальной страничке "Эко-Пронска" в соцсети. - Лично обращаться не обязательно. Заявление о перерасчете платы Вы можете направить по электронной почте abonent@ecopronsk.ru. Направьте на имя директора ООО "Эко-Пронск" В. В. Матюхина заявление с приложением копий полученных квитанций на оплату или укажите расчетный счет, указанный на квитанции. Оставьте контактный телефон для обратной связи (при необходимости). Впоследствии на основании данного заявления будет проведен анализ данных системы ГЛОНАСС о движении мусоровозов, и если по адресу, указанному в заявлении, вывоз ТКО действительно не был организован, то произведенные потребителю начисления будут отменены".

К общению в интернете на больную тему присоединилась глава администрации Сасова Евгения Рубцова. Она сообщила, что многочисленные жалобы поступают и в администрацию, и через соцсети, и ей лично.

- Провела рабочую встречу с территориальным менеджером регоператора Романом Сергеевичем Першиным. Порекомендовала ему систематизировать работу с населением, уделив особое внимание сетевым средствам массовой информации. Недопустимо заставлять горожан ожидать очереди на прием по несколько часов, жертвуя при этом своим рабочим временем, если часть разъяснительной работы можно провести через социальные сети. Также попросила организовать более комфортные условия для размещения клиентов в офисе, - сообщает глава администрации.

Рекомендации о более активной разъяснительной работе - это, конечно, правильно, но все же откуда оператор взял столь некорректную базу персональных данных жителей? Евгения Рубцова из беседы с менеджером выяснила, что "решение формировать собственную базу обслуживаемого населения принял регоператор". В итоге, по ее словам, на всей территории региона остро встал вопрос некорректных расчетов оплаты услуги по вывозу ТКО. Глава администрации обещает жителям, что проблема будет решена. "Я настаиваю на сотрудничестве ООО "Эко-Пронск" с ООО "Метком", так как база предыдущей организации не вызывала спорных вопросов. Прислушается ли региональный оператор к моему мнению, покажет время", - пишет Евгения Рубцова.

Но градус возмущения по-прежнему высок. "Сижу, думаю, куда идти - к ним или в прокуратуру? Почему я должна что-то доказывать, если у них неправильная информация? Или так задумано? Пока человек пробежит по всем инстанциям и соберет нужные справки, кормушка наполнится?" - рассуждает Ирина Маматказина. "Если будете коллективно обращаться в суд - мы с вами!" - вторит ей Галина Осауляк.

Недавно генеральный директор компании "Эко-Пронск" Валерий Матюхин встретился с рязанскими журналистами, активистами и блогерами. Он напомнил, что компания начала работать только 1 ноября прошлого года.

- В других регионах Российской Федерации с момента начала работ до периода стабилизации ситуации с вывозом отходов потребовалось от шести до восьми месяцев, - напомнил он. - Рязанской области удалось преодолеть сложный период запуска уже к началу второго месяца работы регионального оператора.

На самый острый вопрос: "Откуда взялись некорректные списки?" - Валерий Матюхин также ответил. По его словам, информация была запрошена с сайтов Росреестра и ГИС ЖКХ, куда региональным операторам предоставлен официальный доступ. Гендиректор пожаловался, что никто не помогает им в актуализации списков жителей. По его словам, формирование базы - "процесс трудоемкий, и он продолжается". В связи с этим Валерий Матюхин попросил жителей "понять и простить", а также призвал обращаться со всеми вопросами на электронную почту компании.

Тем временем житель Сасова, экономист по образованию А. Антипов подсчитал, что по нормативам регоператора каждый житель, проживающий в частном доме, производит 2,31 кубометра, или 302,77 килограмма бытовых отходов в год. "Выходит по 25,2 килограмма в месяц, или 840 граммов в день. В основном это пищевые отходы - очистки от овощей, упаковки от продуктов и т. д. Проведя некоторые взвешивания, выяснил, что все эти отходы составляют от 0,1 до трех процентов от веса употребляемых продуктов. Даже если возьмем для расчетов три процента, то выходит, что каждый гражданин, включая грудных детей, потребляет в день 7,56 килограмма еды. Может быть, работники "Эко-Пронска" и питаются таким образом, но для нормального человека это очень много. Вот и выходит, что нас опять обманывают. Может, кто-то сможет навести порядок в этом вопросе?" - спрашивает пользователь.

"Самое интересное то, что ничего не поменялось. Как был ужас на свалках, так и есть. Только теперь для нас это стало намного дороже", - резюмирует в своем посте Елена Горожанина.