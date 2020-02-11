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11.02.2020 22:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" победил в домашнем матче магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ.

В двух предыдущих матчах "красно-белые" никак не могли решить эту проблему, уступив "Динамо" и СКА.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Перед началом встречи символическое вбрасывание шайбы произвел двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров, отметивший свой 82-й день рождения.

Первый период матча не подарил зрителям заброшенных шайб. После перерыва отличились гости - Богдан Потехин вывел свою команду вперед. В середине матча Андрей Нестрашил закрепил успех гостей.

Лишь уступая в счете 0:2 "Спартак" наконец-то смог заиграть. Робин Ганзл сократил отставание в счете. В третьем периоде "красно-белые" в течение одной минуте отыгрались и вышли вперед. Патрик Херсли и Каспар Даугавиньш сорвали овацию трибун. В концовке Ганзл поразил пустые ворота и установил окончательный результат.

"Спартак" набрал 70 очков в 56 матчах и гарантировал себе участие в борьбе за Кубок Гагарина. В таблице Запада "красно-белые" располагаются на пятой строчке.

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