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11.02.2020 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Нурлана Муратова к 18 годам колонии строгого режима за убийство полицейского в метро.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ранее присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт о виновности уроженца Киргизии Муратова, который получил российского гражданство в 2008 году. При этом присяжные сочли, что подсудимый заслуживает снисхождения. Однако итоговый приговор оказался ровно таким, как об этом просил прокурор: то есть 18 лет строго режима.

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По данным судебного следствия, 2 сентября 2018 года примерно в 23 часа 29 минут сотрудник полиции 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский, находясь на станции "Курская" Кольцевой линии, остановил для проверки документов Нурлана Муратова. Ему показалось, что мужчина пьян. После этого Райский и Муратов прошли в техническое помещение на станции, в котором находился туалет. По версии следствия, уже в этом помещении Муратов выхватил у стража порядка пистолет и убил его выстрелом в голову. После этого Муратов убежал и был задержан на следующий день, когда утром на метро поехал на работу.

Задержанный вначале отрицал свою вину, а потом подписал чистосердечное признание. Впрочем, перед судом присяжных, когда у Муратова поменялись адвокаты, он отказался от своих показаний, сообщив, что на него оказывали давление в СИЗО. Согласно линии защиты, которую выстроили адвокаты, выстрел был случайным - его по неосторожности мог произвести сам полицейский, который погиб от рикошета пули. В качестве доказательства адвокаты сообщили присяжным что, когда Муратова задержали, он был в той же одежде что и накануне. На ней не нашли ни следов крови, ни следов ДНК погибшего, а также следов порохового газа на одежде или на коже. На пистолете, по данным защиты также не оказалось отпечатков пальцев Нурлана Муратова. Однако все это не убедило присяжных в невиновности подсудимого, и они вынесли обвинительный вердикт.

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