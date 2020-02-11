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11.02.2020 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Участников World Urban Forum пригласили в Москву

Текст: Любовь Проценко

На проходящем в Абу-Даби Всемирном урбанистическом форуме стенд правительства Москвы не случайно стилизован под парк "Зарядье". Это новый символ Москвы, понятный иностранным участникам форума и уже популярный в мире. Именно там в начале июля в Москве в третий раз пройдет Moscow Urban Forum, тема которого в этом году "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Фото: Любовь Проценко
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В прошлом году в московском форуме приняли участие свыше 200 тысяч человек. На нем выступят звезды урбанистики и архитектуры, которые сейчас участвуют в дискуссиях в Абу-Даби. Приглашая их в российскую столицу, Денис Бойков, директор Moscow Urban Forum, сказал:

- Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов. Мы начали свой форум десять лет назад, когда она нуждалась в мировых практиках, начали с желания изучать и внедрять их, а теперь мы можем ими и делиться. Когда мы говорим о "Городах-суперзвездах", то имеем в виду не только крупные города-мегаполисы вроде Нью-Йорка. Это города, которые претерпели успешную трансформацию в рекордные сроки, такие как Ванкувер, Копенгаген, Абу-Даби - яркий город, город-кейс, город-маяк, город-проводник, на который ориентируются другие. Заметный своими изменениями, успешными практиками. Мы стараемся привлекать кейсы от таких городов, чтобы они делали презентации и проводили различные встречи на нашей площадке. Попытаемся максимально собрать эту экспертизу, чтобы ее представить, поделиться этим опытом. Рассказать не только, что сделано, но и как это делалось: инструменты, механизмы, взаимодействия с горожанами, как выстраивать этот процесс, какие негативные и позитивные уроки можно извлечь.

По словам Бойкова, пригласительная кампания на московский форум уже началась. Мэры городов Франкфурт-на-Майне и Боготы Питер Фельдманн и Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии ZahaHadid Architects архитектор Патрик Шумахер, датский архитектор и урбанист Ян Гейл, английский дизайнер и основатель лондонской студии дизайна Heatherwick Studio Томас Хезервик, основатель City Transformation Agency-Barcelona Энтони Вивес и другие уже подтвердили свое участие.

- Ян Гейл расскажет о том, как обустраивать общественные пространства, - продолжил Бойков. - Нам особенно интересно его мнение, ведь он принимал участие в первом Московском форуме, значит он сможет посмотреть на прогресс, на то, что мы сделали за последние 10 лет.

За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек

Важнейшей частью деловой программы MUF, по его словам, станет конгресс URBAN HEALTH. "Мы начали его в прошлом году и будем продолжать, потому что здоровье города это не только социальная инфраструктура, но и качество жизни горожан, в частности здоровое жилье, транспорт, архитектура и так далее. В целом, все, что влияет на качество жизни. Обсудим, как управлять городом, чтобы основной задачей стало повышение качества жизни и продолжительности жизни людей", - отметил Бойков.

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