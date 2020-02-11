Участников World Urban Forum пригласили в Москву

На проходящем в Абу-Даби Всемирном урбанистическом форуме стенд правительства Москвы не случайно стилизован под парк "Зарядье". Это новый символ Москвы, понятный иностранным участникам форума и уже популярный в мире. Именно там в начале июля в Москве в третий раз пройдет Moscow Urban Forum, тема которого в этом году "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

В прошлом году в московском форуме приняли участие свыше 200 тысяч человек. На нем выступят звезды урбанистики и архитектуры, которые сейчас участвуют в дискуссиях в Абу-Даби. Приглашая их в российскую столицу, Денис Бойков, директор Moscow Urban Forum, сказал:

- Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов. Мы начали свой форум десять лет назад, когда она нуждалась в мировых практиках, начали с желания изучать и внедрять их, а теперь мы можем ими и делиться. Когда мы говорим о "Городах-суперзвездах", то имеем в виду не только крупные города-мегаполисы вроде Нью-Йорка. Это города, которые претерпели успешную трансформацию в рекордные сроки, такие как Ванкувер, Копенгаген, Абу-Даби - яркий город, город-кейс, город-маяк, город-проводник, на который ориентируются другие. Заметный своими изменениями, успешными практиками. Мы стараемся привлекать кейсы от таких городов, чтобы они делали презентации и проводили различные встречи на нашей площадке. Попытаемся максимально собрать эту экспертизу, чтобы ее представить, поделиться этим опытом. Рассказать не только, что сделано, но и как это делалось: инструменты, механизмы, взаимодействия с горожанами, как выстраивать этот процесс, какие негативные и позитивные уроки можно извлечь.

По словам Бойкова, пригласительная кампания на московский форум уже началась. Мэры городов Франкфурт-на-Майне и Боготы Питер Фельдманн и Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии ZahaHadid Architects архитектор Патрик Шумахер, датский архитектор и урбанист Ян Гейл, английский дизайнер и основатель лондонской студии дизайна Heatherwick Studio Томас Хезервик, основатель City Transformation Agency-Barcelona Энтони Вивес и другие уже подтвердили свое участие.

- Ян Гейл расскажет о том, как обустраивать общественные пространства, - продолжил Бойков. - Нам особенно интересно его мнение, ведь он принимал участие в первом Московском форуме, значит он сможет посмотреть на прогресс, на то, что мы сделали за последние 10 лет.

Важнейшей частью деловой программы MUF, по его словам, станет конгресс URBAN HEALTH. "Мы начали его в прошлом году и будем продолжать, потому что здоровье города это не только социальная инфраструктура, но и качество жизни горожан, в частности здоровое жилье, транспорт, архитектура и так далее. В целом, все, что влияет на качество жизни. Обсудим, как управлять городом, чтобы основной задачей стало повышение качества жизни и продолжительности жизни людей", - отметил Бойков.