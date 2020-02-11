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11.02.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В акции по бесплатному онкоскринингу приняло участие свыше 11 тысяч человек

Текст: Вадим Сергеев

В минувшие выходные в бесплатном онкоскрининге в Москве приняли участие более 11 тысяч человек. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Большинство участников акции составили женщины, обследование прошли около 8 тысяч москвичек. Подозрение на онкозаболевания выявили более чем у 100 человек, их направили на дополнительные обследования.

Фото: iStock
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"Раннее выявление онкологического заболевания является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента, - подчеркнула Анастасия Ракова.- Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу шести наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные".

Акция продолжится 15, 16 и 29 февраля. Скрининг ведут в 50 городских поликлиниках и в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии с 15 филиалами. Здесь можно пройти бесплатную диагностику рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, толстого кишечника и кожи. Контакты медучреждений можно уточнить на сайте.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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