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11.02.2020 11:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

НОЦ рассчитает урожай

Чего ждут успешные компании от сотрудничества с научно -образовательным центром
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 28(8082)
Единственный в России завод по выпуску лизин-сульфата, холдинг, поставляющий на рынок широкую линейку продуктов питания, стоматологическая компания, которая уже больше десятилетия использует в работе нано-технологии - все они стали индустриальными партерами одного из первых в России Научно-образовательных центров. Любопытно, что каждая компания и до этого инвестировала немалые средства в собственные научные подразделения и разработки. Так зачем же понадобилось еще и такое партнерство? На прошедшей в стенах Белгородского госуниверситета встрече представители бизнес-сообщества рассказали об этом.
Разработки ученых помогут аграриям прогнозировать качество зерна и бобовых культур. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Разработки ученых помогут аграриям прогнозировать качество зерна и бобовых культур. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Разработки ученых помогут аграриям прогнозировать качество зерна и бобовых культур. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Предсказаниям можно верить

Первые результаты деятельности Белгородского НОЦ и его партнеров можно будет увидеть уже нынешним летом. По словам заместителя главы региона Ольги Павловой, курирующей это направление в областном правительстве, совсем скоро будет открыто ранее анонсированное производство гипса из строительных и промышленных отходов, а также масса сервисов, которые позволяют влиять на урожайность большинства сельскохозяйственных культур.

Фото: iStock
Ученые впервые получили урожай на "Луне и Марсе"

Сейчас ведущие белгородские агрохолдинги завершают оцифровку своих земельных угодий: границы полей, особенности состава почвы на каждом их участке и множество других факторов учитывает искусственный интеллект - и подсказывает аграриям, сколько удобрений надо внести, чтобы белгородскому чернозему точно хватило. На основе этих разработок в рамках НОЦ решили создать "сервис предсказания урожайности". Он также позволит прогнозировать качество зерна и бобовых культур - выращивание последних с каждым годом становится все важнее для производства комбикормов.

Для животноводческого кластера ученые также готовят новые продукты. Так, Белгородская область не отказывается от планов увеличить объемы производства молока и продукции из него. Только вот эту отрасль до сих пор сложно назвать высокомаржинальной - во многом из-за болезней скота. Для того, чтобы как можно раньше распознать недуги животных, будет применяться так называемая технология машинного обучения, в основе которой - работа с глубокими нейронными сетями.

Директор стоматологической компании "Владмива" Владимир Чуев отметил, что наукоемкие технологии внедряют в работу давно: эти занимается специальное подразделение фирмы.

- Но теперь нам без аграрного университета не обойтись, - отметил Владимир Чуев.

Белгородский аграрный университет имени Василия Горина выводит для компании Чуева специальную породу белоснежных кроликов. Пушистые зверьки будут обладать редким фенотипом. Их кожа послужит для производства зубных протезов нового поколения. Владимир Чуев подчеркивает, что теперь, когда компания стала партнером НОЦ, планы дальнейшего развития так или иначе связаны с его деятельностью, несмотря на то, что специализация бизнес-структуры, на первый взгляд, далека от основного направления центра - аграрного.

Еда как лекарство

На здоровье потенциальных потребителей ориентированы и разработки компании "ЭФКО Инновации". Ее глава Андрей Зюзин заявил о создании подсластителей нового поколения - сладких белков.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- По прогнозам, к 2050 году на планете будут жить почти десять миллиардов человек, но уже сегодня по статистике 800 миллионов голодают, еще 600 - страдают лишним весом, а 400 миллионов болеют диабетом, - отметил Андрейт Зюзин, подчеркнув, что эти цифры постоянно растут. Ожирение диагностируют уже у каждого пятого жителя в мире, и, по данным медиков, одна из основных причин такого положения дел - в неправильном питании. Глава компании привел данные исследования Федерального центра питания, в котором сказано, что в 2018 году на каждого россиянина пришлось почти 40 килограммов сахара.

- При этом нормой считается 24 килограмма, - пояснил Зюзин. -И все же тех, кто готов вести здоровый образ жизни и употреблять здоровую еду, становится все больше.

Новый сервис предсказания урожайности также позволит прогнозировать качество зерна и бобовых культур

Именно поэтому в компании уже стали следовать этому тренду и заменять рафинированный сахар другими подсластителями. Самый популярный из них- это стевия. Мало того, что она в сотни раз слаще сахара, так еще и не имеет противопоказаний для диабетиков. Сейчас йогурты компании производятся как раз со стевией, однако разработчикам продуктов будущего этого мало.

- Мы уже заявили проект по производству сладких белков, - отметил глава компании. - Обычно сладкая продукция - это углеводы. Но мы предлагаем сладкие белки, которые лучше усваиваются и не приносят никакого вреда организму. К тому же, продукция с их использованием гораздо вкуснее привычных сладостей.

Впрочем, до выхода такого продукта на рынок, по данным потенциальных производителей, пройдут годы. Пока важно наладить процесс разработки полезной еды, которая с одной стороны, будет не только насыщать организм полезными веществами, а еще и лечить. Зюзин отметил, что, возможно, сладости будущего станут способствовать снижению уровня сахара в крови, артериального давления - да и в целом улучшать состояние здоровья. Он отметил, что сейчас и в России такие планы звучат футуристично, но ведь за границей мясо из растительного белка - уже давно привычный продукт.

Фото: Никита Пасмурный
Бургер из гороха и арбузный кофе. В Белгороде показали продукты будущего

- НОЦ необходим нам для того, чтобы искать новые кадры, - заявил бизнесмен, отметив, что для нужд компании в ее структуре давно работает собственное подразделение.

Ольга Павлова, в свою очередь, заявила о трансформации системы профобразования в регионе - как раз для НОЦ. В вузах изменят образовательные программы, а также создадут Центр молодежного инновационного творчества: его сориентируют на машиностроение для принципиально нового аграрного производства, а также на агробиотехнологии.

Экспорт как приоритет

Новая продукция агропромышленного комплекса, по мнению белгородского губернатора Евгения Савченко, должна не просто завоевать российский рынок, но и нарастить экспортный потенциал отрасли в целом. Однако для этого необходимо решить еще ряд внутренних проблем, с которыми партнеры НОЦ сталкиваются буквально в ежедневном режиме.

Глава предприятия-производителя лизин-сульфата Алексей Балановский отмечает, что возглавляемый им завод премиксов, согласно нынешним нормам, не является сельхозпроизводителем. Хотя основным сырьем для производства незаменимой аминокислоты является пшеничное зерно. Из-за этого компанию даже приняли за поставщика нефтепродуктов, наложив штрафы за продажу товара в одно из сопредельных государств.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Что мешает АПК Черноземья реализовать свой экспортный потенциал

Несовершенство законодательства мешает развивать производство аминокислот.

- Мы давно хотим наладить выпуск треонина, - рассказал Алексей Балановский. - Это тоже незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается организмом, а должна поступать извне. Однако получить господдержку пока не можем.

НОЦ для подобных компаний нужен не просто для поддержки научных инициатив и помощи в разработке оборудования. Центр - еще и хорошая площадка, благодаря которой привлечь внимание к подобным проблемам станет проще и эффективнее.

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