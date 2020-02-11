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11.02.2020 11:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В ЦФО назвали главные проблемы ЖКХ
Текст: Татьяна Ткачева, Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 28(8082)
Плата за жилищно-коммунальные услуги, состояние многоэтажек и качество их содержания, а также проблемы с управлением домами возглавили рейтинг самых острых проблем ЖКХ в 2019 году. В Центральном округе самыми "беспокойными" оказались жители Тверской, Тульской и Воронежской областей.

Такой вывод следует из данных о количестве и тематике обращений в НП "ЖКХ Контроль", чьи приемные есть почти во всех регионах страны. Кое-где, как в столице Черноземья, действует даже два центра общественного контроля (ЦОКа) - областной и городской. За минувший год в приемных обработали 28 тысяч обращений. Причем их число в разных регионах порой отличалось на порядок. Так, ЦОК в Калуге принял 46 вопросов, во Владимире - 109, в Белгороде или Брянске - около 120. Зато смоляне и воронежцы прибегали к помощи экспертов с завидным постоянством (764 и 844 обращения). В Тульской области количество консультаций составило около двух тысяч, в Тверской - без малого 2,5 тысячи.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В каких регионах жильцы чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

Сотрудники приемных, работая на общественных началах, имеют разные возможности, пояснили "РГ" в аппарате "ЖКХ Контроль". Где-то, как в Туле или Твери, в ЦОК можно попасть в любой будний день. А где-то, как в Ханты-Мансийске, прием граждан ведут раз в неделю два часа.

- Количество обращений говорит о доверии жителей к работе центра. Не все приходят именно с жалобами. Зачастую людям нужна просто консультация, - подчеркнула исполнительный директор НП Светлана Разворотнева. - Увы, правовая грамотность населения оставляет желать лучшего. Одна из наших главных задач - сделать юридическую помощь в сфере ЖКХ доступнее.

Помимо уже названной тройки тем-лидеров, людей волновал капремонт, неудовлетворительное благоустройство и качество коммунальных услуг. Много вопросов касалось вывоза отходов - с началом "мусорной" реформы граждане стали не только проверять справедливость начислений, но и интересоваться, как должен быть организован сбор и вывоз ТКО. В некоторых регионах общественники смогли доказать, что нормативы накопления отходов сильно завышены, и добиться их снижения.

Зачастую людям просто нужна консультация

В Тульской области на вопросы, связанные с ТКО, пришлось 40 процентов обращений. Региональные власти уверяют: это говорит не о том, что туляки погрязли в мусоре, а об активности жителей. Как рассказала "РГ" руководитель регионального ЦОК Анастасия Дементьева, с началом мусорной реформы в области ведут серьезную разъяснительную кампанию. Работают "горячие линии" центра, открылись дополнительные общественные приемные. Итог: в четвертом квартале было только 27 звонков на тему мусора, а на личном приеме ее вообще не поднимали.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На раздельный сбор мусора уже в этом году планируют перейти 12 регионов

- В переходный период действительно было много вопросов - о льготах, об оплате ТКО в случае, если в квартире никто не живет, о замене старых контейнеров, - пояснила Анастасия Дементьева.

Конечно, было и недовольство реформой. Но, как уверяют тульские регоператоры, к концу года количество жалоб снизилось на 52 процента. По словам министра природных ресурсов и экологии области Юрия Панфилова, за это время было создано более 870 новых контейнерных площадок для сбора мусора, на 60 процентов уменьшилось образование несанкционированных свалок.

Уже полгода в Тульской области работает первый в стране интерактивный сервис контроля вывоза ТКО: каждый может посмотреть, в каком состоянии его контейнерная площадка, не пора ли звонить на "горячую линию".

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Тульская область ЦФО Тверская область "Мусорная" реформа

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