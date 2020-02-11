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11.02.2020 23:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Маршрут от бота

Для туристов разработали новые сервисы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Чат-боты для путешественников, поиск тура в один клик, аудиогид, виртуальный экскурсовод - вот лишь малая часть сервисов и мобильных приложений, которые появятся в Москве для туристов. И это не просто идеи, а уже готовые к запуску проекты, которые родились на первом в России хакатоне по цифровизации индустрии туризма Moscow Travel Hack.

Хакатон - это интеллектуальное состязание для программистов, которые за отведенное время ищут решение актуальных проблем в заданной отрасли. Московские компании, работающие с туристами, рассказали, какие новые сервисы и мобильные приложения они хотели бы предлагать путешественникам, но сами не в силах их создать. На призыв откликнулся 1241 человек из разных регионов. Лучших объединили в 50 команд. "Индустрия туризма и гостеприимства меняется, но ей не хватает современных технологий. Судя по количеству заявок, молодым специалистам интересны масштабные задачи, которые могут повлиять на развитие туризма", - отметила Екатерина Проничева, председатель комитета по туризму Москвы.

Фото: iStock
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В течение 30 часов ребята корпели над ноутбуками, в результате каждая команда представила свои стартапы. Эксперты - руководители крупнейших IT-компаний, туристических сервисов, представители мобильных операторов, музеев - отобрали 10 лучших. В ближайшее время их обещают воплотить в жизнь. К примеру, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина выбрал для себя проект виртуального помощника по музею в виде чат-бота. Каждый желающий сможет войти в приложение музея и начать общение с онлайн-гидом. Он порекомендует выставки и подскажет дату и время их проведения. Также бот не даст заблудиться в большом здании и построит маршрут в нужный зал. Еще он может рассказать интересные детали об экспонатах музея, подскажет, где перекусить и приобрести сувениры.

А для музея-заповедника "Царицыно" разработчики создали "интеллигентный" аудиогид по всем музейным маршрутам. "Мы получили полностью работающую технологию, которую планируем использовать в ближайшее время, - рассказала Камиля Байдильдина, заместитель гендиректора музея-заповедника "Царицыно". - Приложение погружает гостя в особую атмосферу, по территории его будут вести аудиометки".

В телефоне каждого посетителя музея-заповедника "Царицыно" будет персональный аудиогид

Пополнится новым сервисом и сотовый оператор "МегаФон", в его опции "Путешествия" теперь возможно всего в один клик спланировать маршрут. Для тех, кому лень искать авиабилеты, бронировать отели и выбирать достопримечательности, система все сделает сама, исходя из места пребывания, имеющегося в распоряжении свободного времени и бюджета. Более того, искусственный интеллект подберет достопримечательности и рассчитает время, которое турист потратит на каждый объект. А разработчики приложения для социальной сети Facebook в этом направлении пошли еще дальше. Специальный сервис позволит туристам посетить все самые интересные места в городе и успеть к определенному часу на встречу или в аэропорт. Сервис работает через Messenger. Чтобы начать общение с чат-ботом, нужно отправить геолокацию и время, когда хотелось бы начать прогулку, а также где и когда ее закончить. После этого бот спросит, какие достопримечательности интересны, например музеи, храмы или парки. И, наконец, покажет персональный маршрут на карте, расписанный по часам.

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