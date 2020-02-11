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11.02.2020 00:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве двое белорусов погибли при пожаре в хостеле

Текст: Сергей Бабкин

Жертвами пожара в хостеле на юго-западе Москвы стали двое граждан Беларуси, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Сусанна Альперина / РГ
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Пожар произошел на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, 15. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В мини-отеле сработала сигнализация, персоналу удалось быстро вывести на улицу почти всех постояльцев. В здании остались только двое белорусов, рядом с их комнатой находился очаг возгорания. По информации источника агентства, оба были пьяны.

Прибывшие пожарные вынесли мужчин из хостела. Один из них скончался на месте, второй - в машине "скорой помощи". Мужчины получили тяжелое отравление угарным газом.

Как уточняет агентство, ранее в этом хостеле фиксировались нарушения правил пожарной безопасности, но главные из них были устранены.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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