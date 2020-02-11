В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака"

Чемпион СССР в составе московского "Спартака" 77-летний Валерий Рейнгольд госпитализирован в Москве.

Во вторник во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения другого футболиста "красно-белых" Владимира Степанова, Рейнгольду стало плохо.

Он потерял сознание и на машине скорой помощи был госпитализирован в столичную больницу имени Иноземцева, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ветеранов Российского футбольного союза Александра Мирзояна.

Валерий Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 годы. В 1962 году вместе с "красно-белыми" он завоевал титул чемпиона страны. После ухода из "Спартака" выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник".