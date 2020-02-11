В Москве предотвратили криминальный конфликт со стрельбой

Криминальную "разборку" со стрельбой в духе пресловутых 90-х предотвратили столичные полицейские. В пресс-службе УВД по Западному административному округу Москвы сообщили, что в полицию поступило сообщение о подозрительных людях, возможно с оружием, в районе промышленной зоны у железнодорожной станции Солнечная. А до этого была оперативная информация о возможном конфликте между враждующими криминальными группировками. И полицейские пристально наблюдали за развитием событий, чтобы не допустить кровавых последствий.

Сотрудники территориального ОМВД по району Солнцево выехали к месту "стрелки" и вовремя успели предотвратить назревающую драку. Задержали несколько человек из противоборствующих сторон, у двоих обнаружили охотничьи ружья, "в конструкцию которых внесены изменения, что переводит их в разряд запрещенных к обороту". То есть это были обрезы.

Понятно, что всех задержанных проверят по базам специального учета. А оружие - по банкам данных Росгвардии. Скорее всего, выяснится, что эти ружья были утеряны или украдены, а затем у них отпилили приклады и укоротили стволы. Эксперты утверждают, что обрезы гладкоствольных ружей - наиболее опасное оружие при стрельбе в упор, то есть на дистанции до пяти метров. Как правило, стреляют дробью, картечью или так называемым жохом - это когда патрон снаряжают рублеными гвоздями. Заряд летит недалеко, но цель превращает в решето, ранения - смертельные. Это действительно исключительно бандитское оружие. Самое неприятное то, что выстрел из него практически невозможно идентифицировать.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Обрезы ружей - наиболее опасное оружие при стрельбе в упор, ранения - смертельные

Напомним, что станция Солнечная, расположенная на железной дороге от Киевского вокзала, используется в основном для грузовых составов. Хотя есть и платформы для пригородных электричек, для некоторых маршрутов эта станция - конечная. Но самое главное - здесь четыре промышленные зоны. Иные по прямому назначению используются редко, а значит, представляют удобную площадку для разборок крутых парней без посторонних глаз.