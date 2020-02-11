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11.02.2020 23:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вполне сносно

Увеличена компенсация за снесенные гаражи
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Владельцам гаражей, которые пойдут под снос для строительства новых городских объектов, увеличат денежную компенсацию. Об этом заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Многие хозяева боксов выражали недовольство размерами выплат, и московские власти посчитали это оправданным. Депутаты Мосгордумы подготовили свои предложения на основе мнений избирателей. Обновленные расценки утверждены ведомственным приказом департамента экономической политики и развития города. Теперь владельцам металлических гаражей вместо 150 заплатят 175 тыс. руб. Для кирпичных строений сумма компенсации увеличена с 300 до 350 тыс. руб.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Снос гаражей в Москве обусловлен программой развития городской среды, - объяснил глава департамента Денис Тихонов. - На их месте строятся социальные объекты, детские площадки, новые транспортные развязки, многоуровневые парковки и другие элементы городской среды, без которых невозможно развитие современного мегаполиса".

Например, на северо-востоке города будет снесен крупный гаражный кооператив "Богатырь" на Березовой аллее. Таким образом будет освобождено место под новый сегмент Северо-Восточной хорды, который соединит части города, разделенные железной дорогой.

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