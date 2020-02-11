В Москве задержан "гостиничный насильник"

В столице по подозрению в изнасилованиях задержан 38-летний мужчина. Как сообщает ГСУ СК по Москве, преступления совершались в гостинице в районе Измайлово.

Следствие располагает данными о двух эпизодах, но не исключает, что пострадавших могло быть больше. По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.

В январе этого года, как полагают следователи, в той же гостинице подозреваемый надругался над другой девушкой. Предполагаемого преступника задержали, против него возбудили уголовное дело, на время расследования его заключили под стражу.

По некоторым данным, мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям в столичном регионе. Информацию о предполагаемом насильнике призывают оставлять по телефонам:

8 (495) 690-44-51 - дежурная служба ГСУ СК по Москве;

8 (495) 964-21-30 - Измайловский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному округу.