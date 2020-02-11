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11.02.2020 23:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Урок "нехорошей квартиры"

В Музее Булгакова начинаются учебные дни
Текст: Сергей Жуков
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Учащиеся московских школ теперь будут учиться... в "нехорошей квартире", упомянутой Михаилом Булгаковым в романе "Мастер и Маргарита". Бывшая коммуналка на Большой Садовой улице присоединилась к проекту "Учебный день в музее", став двадцатой его площадкой. Первые занятия в булгаковском антураже уже прошли.

Школьные уроки в столичных музеях идут с 2017 года. В проекте уже 20 участников, включая Государственный музей Пушкина, Дом Гоголя, Музей космонавтики. В эту компанию влился и Музей Михаила Булгакова на Большой Садовой, 10. Здесь, в коммунальной квартире, какое-то время жил писатель, а теперь по четвергам учатся одиннадцатиклассники, прочитавшие "Мастера и Маргариту". В будущем сюда могут позвать и девятиклассников - уроки посвятят повести "Собачье сердце".

Фото: iStock
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Занятия расписаны до конца учебного года - преподают профильные для музея литературу и историю, а еще в довесок английский язык. Длится все в районе двух с половиной часов - с паузами на перемены. В музее за партами никто не сидит - есть небольшая вводная часть, но остальное больше смахивает на увлекательный квест. "В школе все, что нам рассказывают, мы мысленно рисуем у себя в голове, - отмечает ученица 11-го класса школы N 1416 Татьяна Черных. - В музее же видим своими глазами и можем потрогать экспонаты руками".

В поисках ответов школьники бродят с бумагой и ручкой по комнатам музея, погружаются в жизнь московских коммуналок 20-х годов, разыскивают Аннушку, разлившую масло на трамвайных путях... Интересуются и котом Бегемотом. "Нам подарили черного мейн-куна, но он работает только по субботам, - рассказал "РГ" сотрудник музея Алексей Яковлев. - Кот живет у коллеги и приезжает к нам на такси". Не исключено, что его будут привозить и по четвергам - на школьные уроки.

Английский язык в этой истории выглядит как вишенка на торте. "Современные дети часто смотрят фильмы и читают книги в оригинале, - говорит учитель английского школы N 1416 Александра Поварешкина. - Мы смотрим и обсуждаем с ними разные рецензии, а потом на основе прочитанного и увиденного в музее они пишут на английском свою по "Мастеру и Маргарите". Считаю, дети должны уметь высказываться на иностранном языке".

Кот Бегемот - огромный черный мейн-кун - теперь приезжает на Большую Садовую на такси

Каждый четверг Музей Булгакова может посетить только один класс из одной школы - примерно до 30 человек. Два уже не влезут физически. "В романе "Мастер и Маргарита" эта квартира описана как "нехорошая", где расширялось пространство, были огромные залы и камины, - вспоминает Алексей Яковлев. - У нас такого, конечно, нет. Комнаты хоть и большие, да и потолки высокие, но пространство все равно ограничено". Возможно, учебный день будет устраивать и филиал музея на Большой Пироговской улице. Его планируют открыть предстоящей весной в квартире, где Михаил Булгаков начал работу над романом "Мастер и Маргарита", а потом частично уничтожил его первую версию.

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