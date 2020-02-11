КЖителям исторических зданий в Костроме начали приходить многотысячные счета с требованием оплатить взносы в Фонд капитального ремонта, многократно превышающие утвержденный властями размер. В 2019 году в ряды ответчиков по делам о принудительном дорогостоящем капремонте домов-памятников попали жители старых купеческих и мещанских усадеб на улицах Шагова и Комсомольской. Вслед за ними неприятные коммунальные "жировки" начали приходить владельцам старых квартир и в других исторических кварталах Костромы. В проблеме разбиралась корреспондент "РГ".

- В январе этого года я получил невиданную квитанцию за услуги ЖКХ, - рассказал "РГ" житель дома-памятника N 12 на улице Симановского, попросивший не называть его имени. - С учетом взноса в Фонд капремонта за квартиру площадью 33 квадратных метра мне предложили заплатить за декабрь... 15 тысяч 646 рублей! Я владею этой квартирой с 2004 года и все это время своевременно оплачивал все счета за ЖКХ. В платежке за ноябрь сумма была адекватная - около полутора тысяч, при этом ежемесячный взнос в Фонд капремонта составлял 262,35 по ставке в 7,95 за квадратный метр. Но за декабрь в квитанции вдруг появилась графа "перерасчет", в которой мне приписали будто бы имеющийся долг за капремонт в 14 тысяч 472 рубля. Когда я позвонил в Фонд капремонта с просьбой прокомментировать ситуацию, мне заявили, что все предыдущие годы мне якобы выставляли счета неправильно, а теперь вдруг начислили "как положено". Меня такой ответ, разумеется, не устроил. Пришлось направить в фонд письменный запрос о причинах появления таких странных платежек. Жду официальных разъяснений.

Улица Симановского (бывшая Сульская, она же бывшая Костромская и бывшая Богоявленская) - одна из самых старых улиц Костромы. Помимо культовых зданий и знаменитых доходных домов купцов Третьяковых, на ней сохранилось несколько старинных особняков ХVIII-ХIХ веков. В доме N 8 родился и провел первые годы жизни родоначальник русского национального театра Федор Волков. По соседству с ним расположены не менее интересные здания, привлекающие внимание многочисленных туристов.

"Наш дом N 12 - памятник архитектуры, это бывший центральный дом городской усадьбы. Некогда он принадлежал мещанину Скалозубову, затем - титулярному советнику Андрееву. В середине XIX века дом сильно пострадал от пожара и перешел к купцам Маянским, которые владели им до самой революции. После 1917 года барское имущество было национализировано и поделено на коммунальные квартиры. С дореволюционных времен в плане комфорта в этом доме мало что поменялось: тут до сих пор нет горячей воды, многие люди вынуждены пользоваться общей кухней и туалетом, рассчитанным на несколько квартир. Стоят ли такие "удобства" 15 тысяч рублей в месяц?" - недоумевают жильцы.

Узнав о многотысячных суммах, которые они якобы задолжали коммунальщикам, жители очень удивились. Выяснилось, что увеличенные счета пришли не всем, а лишь отдельным владельцам жилья. Это привело жильцов в еще большее недоумение.

Редакция "РГ" обратилась с запросом в региональный Фонд капремонта о ситуации с выставлением счетов жителям старинных многоквартирных домов-памятников.

Как сообщил в официальном ответе генеральный директор фонда Алексей Родионов, программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2043 года, администрация региона утвердила в 2014-м.

"С дореволюционных времен в плане комфорта в этом доме мало что поменялось. Стоят ли такие "удобства" 15 тысяч рублей в месяц?

В 2014 году минимальный размер взносов в Фонд капремонта составлял шесть рублей с квадратного метра общей площади квартиры. С момента введения программы платеж ежегодно повышался. В 2016 году он вырос до 6,71, в 2019-м - до 7,95, в 2020-м - до 8,27. По планам властей к 2022 году минимальный платеж составит 8,94 с каждого квадратного метра. Большинство жителей региона платят за капремонт добросовестно и регулярно. В 2019 году от собственников в "общий котел" поступило 206 миллионов рублей, собираемость - 101 процент.

- Накопленных средств с учетом переходящих остатков для выполнения капитального ремонта по краткосрочному плану региональной программы на 2019 год достаточно, - сообщил Алексей Родионов.

Жители 70 домов, желая ускорить проведение ремонта, приняли решение добровольно увеличить взносы на капремонт. Максимально утвержденный размер взноса в регионе составляет 242 рубля за квадратный метр, что в 30 раз выше рекомендованного властями платежа.

"Вопрос принятия отдельного решения об увеличении взносов за капитальный ремонт для собственников помещений в домах-памятниках истории и культуры, требующих ремонта и реставрации, относится к компетенции администрации Костромской области", - пояснили в фонде.

В мае прошлого года депутаты Костромской областной думы внесли поправки в региональный закон о капремонте, на основании которых из программы исключили 178 "невыгодных" многоквартирных домов, где насчитывается менее пяти квартир.

Депутаты пояснили, что собираемость взносов в таких домах невелика и она никогда не покроет тех затрат, которые несет региональный оператор на восстановление этих зданий. С июня жителям малоквартирных домов начали возвращать деньги, которые люди пять лет выплачивали в ожидании будущего капремонта. Сегодня выплачено уже пять миллионов рублей. С заявлениями о возврате в фонд обратилось более 300 человек.

Относительно ремонта дома-памятника на улице Симановского в Костроме в фонде пояснили, что в данном случае речи о массовом выставлении увеличенных счетов не идет.

- Начисления взносов в Фонд капремонта собственникам помещений дома на улице Симановского, 12 организованы с октября 2014 года, - сообщил Алексей Родионов. - Обязанность их оплачивать распространяется на всех собственников помещений в этом здании. В ходе сверки был выявлен факт отсутствия начислений в отношении определенного помещения на улице Симановского, 12. Данный случай является единичным. Собственнику сделали перерасчет исходя из установленных минимальных взносов и площади помещения с момента действия региональной программы.

Однако жильцы, получившие квитанции с немыслимыми суммами, до сих пор ждут ответа.

Комментарии

Иван Вдовичев, предприниматель:

- У меня была подобная ситуация: за помещение в многоквартирном доме на улице Советской мне начислили 28 тысяч рублей и сразу подали в суд. А я узнал о долге лишь от судебных приставов - после того, как мне заблокировали счет в банке. Чтобы разобраться с ситуацией, пришлось потратить месяц времени и кучу денег. А виноватой оказалась управляющая компания, которая неверно оформила документы. После этого мы от услуг этой УК отказались и создали ТСЖ. Самое обидное в том, что своевременно о "долге" никто не уведомил. В результате мне это очень дорого обошлось.

Дмитрий Волнухин, юрист:

- Недавно одному из моих доверителей пришел иск по взносам в Фонд капремонта на 219100 рублей за помещение в поселке Новом. В фонде заявили, что задолженность образовалась с октября 2014 года, однако в суд они подали только в 2019-м. Между тем еще в октябре 2016 года владелец утратил право собственности на это помещение. В результате мы дело выиграли: суд отказал Фонду капремонта в удовлетворении иска.