СМИ: Президент Южной Кореи планирует посетить форум во Владивостоке

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен принять участие в шестом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке со 2 по 5 сентября. Об этом сообщает asiae.co.kr.

Издание ссылается на многочисленные источники в правительстве и правящем лагере Южной Кореи, утверждая, что участие Мун Чжэ Ина в Восточном форуме уже дело решенное.

В 2019 году на ВЭФ Южная Корея была представлена делегацией во главе с вице-премьером, в 2018-м Сеул направил на мероприятие премьер-министра. Южнокорейский президент последний раз посещал ВЭФ в 2017 году.

По словам источников, решение об участии в ВЭФ на самом высоком уровне принято в том числе и потому, что в этом году отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. В текущем году ожидается большое количество двусторонних мероприятий, посвященных юбилею. В то же время 2020-й объявлен "годом взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея". Девизом стал лозунг "Дружить. Доверять. Действовать".