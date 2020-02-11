В Биробиджане проведут перепись собак

В Биробиджане решили организовать перепись домашних собак, начнут с частного сектора. Это делается для того, чтобы все бездомные и безнадзорные животные оказались под контролем.

- Безнадзорные - это те животные, у которых есть хозяева, но питомцы свободно бегают по улицам. В основном это собаки из поселков городского округа, - заявил мэр города Александр Головатый на совещании по вопросам содержания домашних животных.

Недавно были приняты новые федеральные и региональные законы, которые предполагают более гуманное обращение с "бродяжками". Их после отлова будут лечить, стерилизовать. А потом - отпускать. Желательно в безлюдные места. Чтобы животных можно было как-то контролировать, их прочипируют. Бездомных - за счет средств областного бюджета. На это уже заложена необходимая сумма. Предусмотрены деньги также на строительство приютов для передержки, зарплату сотрудников, которые будут там работать, и другие расходы.

Заниматься чипированием собак обяжут их владельцев. За неисполнение требований будут штрафовать. "Необходимо донести информацию до людей, - отметил Головатый. - Есть закон, и мы не можем выбирать, чипировать или нет. Хозяин обязан это сделать. В марте у нас должна быть полная картина. Сколько стоят чипы и электронные клипсы, сканеры для считывания. Сколько их всего надо, какое программное обеспечение лучше использовать, чтобы вносить все данные по животным. И так далее. Тогда мы будем понимать, сколько денег на это требуется"

Кстати, о кошках, как было отмечено на совещании, речь не идет. С ними проблем пока не возникает.