В Бурятии охотник случайно застрелил друга

Житель Бурятии случайно застрелил своего друга на охоте. Трагедия произошла 5 февраля в Закаменском районе республики.

В этот день двое жителей села Санага отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути к ним присоединились двое знакомых. Поиски не увенчались успехом и на обратном пути молодые люди решили поохотиться. Один из них, 20-летний молодой человек с карабином, занял место на возвышенности, куда остальные должны были гнать дичь. Через некоторое время охотник увидел силуэт, принял его за животное и выстрелил два раза. Но, подойдя ближе, обнаружил убитого 24-летнего товарища. Пуля попала ему в голову.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Чтобы установить точную картину происшествия, сотрудники СК выезжали вглубь тайги на лошадях.

"На месте были тщательно зафиксированы все следы преступления, изъяты образцы крови, составлены необходимые процессуальные документы", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.

Сейчас по делу проводят необходимые экспертизы.