Новости

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации 04:07
В Бурятии охотник случайно застрелил друга 03:55
Наводнения и оползни произошли в Сан-Паулу из-за сильных ливней 03:52
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess 02:45
Пентагон назвал новое число пострадавших при обстрелах баз в Ираке 02:24
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 974 01:54
Трамп предсказал конец масштабной эпидемии коронавируса 01:47
В Nissan предупредили о возможной остановке российского завода 01:24
Московский киноцентр "Октябрь" возобновит работу после ЧП на премьере 00:58
"Аэрофлот" и Japan Airlines станут летать в Японию вместе 00:54
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram 00:50
Двое полицейских ранены при стрельбе в магазине Walmart в Арканзасе 00:32
В Москве двое белорусов погибли при пожаре в хостеле 00:22
Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей 10.02.2020
В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова 10.02.2020
Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником 10.02.2020
Президент США рассказал об американских "супербыстрых ракетах" 10.02.2020
США направят на противодействие России более 700 млн долларов 10.02.2020
В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации 10.02.2020
Стало известно, во что играли викинги 1200 лет назад 10.02.2020
Во Франции раскопали мастерскую времен Великой революции 10.02.2020
Матвиенко: Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Сараево 10.02.2020
В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку 10.02.2020
Hermès открывает направление Beauté: в марте появится губная помада 24 оттенков 10.02.2020
Задержаны двое участников розыгрыша о коронавирусе в метро 10.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
11.02.2020 03:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии охотник случайно застрелил друга

Текст: Юлия Гарднер

Житель Бурятии случайно застрелил своего друга на охоте. Трагедия произошла 5 февраля в Закаменском районе республики.

Отец случайно застрелил сына на охоте в КЧР

В этот день двое жителей села Санага отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути к ним присоединились двое знакомых. Поиски не увенчались успехом и на обратном пути молодые люди решили поохотиться. Один из них, 20-летний молодой человек с карабином, занял место на возвышенности, куда остальные должны были гнать дичь. Через некоторое время охотник увидел силуэт, принял его за животное и выстрелил два раза. Но, подойдя ближе, обнаружил убитого 24-летнего товарища. Пуля попала ему в голову.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Чтобы установить точную картину происшествия, сотрудники СК выезжали вглубь тайги на лошадях.

"На месте были тщательно зафиксированы все следы преступления, изъяты образцы крови, составлены необходимые процессуальные документы", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.

Сейчас по делу проводят необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей
Актуально
Актуально
Интернет-мошенники придумали новые способы обмана пользователей
Видео
Видео
Два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке